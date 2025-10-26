ATEEZ・HONGJOONG（ホンジュン）「僕の夢は一生ATEEZを続けること」再契約経てメンバー7人に伝えたい思い【連載Vol.1】
【モデルプレス＝2025/10/26】9月17日にJAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light（読み：アッシズトゥーライト）」をリリースした8人組ボーイズグループ・ATEEZ（エイティーズ）にモデルプレスがインタビュー。連載第1回はHONGJOONG（ホンジュン／26）。
【写真】韓国8人組ボーイズグループ、来日時に直撃
ATEEZは2018年10月に韓国デビュー。米「Billboard 200」での1位や英「オフィシャルアルバムチャート」2位ランクイン、米最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」（2024年）へのK-POPボーイズグループ史上初出演など世界的な人気を博している彼らは、2025年7月には8人全員で所属事務所との7年の再契約を果たし、大きな話題を呼んだ。
モデルプレスでは、「Into the A to Z」（2021年3月リリース）以来、約4年6ヶ月ぶりとなるJAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」をリリースした彼らにインタビューを実施。ソロインタビューでは、アルバムタイトルに込められた“困難からの新たな希望”という意味にちなみ、自身が困難を抱えた経験をどのように乗り越えてきたか、さらに数々の夢を叶えてきた彼らの「夢を叶える秘訣」に迫る。
― 今回のアルバムのタイトルには「困難からの新たな希望」という意味が込められていると伺いましたが、ご自身がこれまでの活動の中で困難を感じた時期はありましたか？
HONGJOONG：困難な時期があったとすると、やはりコロナ禍の時期だったと思います。ファンの皆さんに直接会えなくて、ステージをしても現場で皆さんが観てくれているという体験がなかったからです。ですが、むしろその時期にメンバーとたくさんのお話をしました。コロナ禍だからこそできるものを探していたんですけれども、メンバーがいてくれて力になりました。
― コロナ禍の期間は、メンバーの皆さんで具体的にどのようなお話をされていたのでしょうか？
HONGJOONG：まずはお互いこの時期に何をしたらいいのか、ファンの皆さんに何を見せたらいいのかということをよく話していました。一緒にくっついていられない時期も多かったので、各自それぞれ「1人じゃないんだ」ということをお互いに言い合ってました。
― 遠隔でもメッセージを送り合ったり？
HONGJOONG：はい。メッセージも送り合いましたし、グループのチャットルームでその時初めてビデオ通話をしたりしました。
― 今や世界中で魅力的なステージを披露し、夢を叶えているATEEZさん。モデルプレスにも夢を追いかけている読者の方々がたくさんいるんですが、HONGJOONGさんがこれまでご活躍されてきた中で考える「夢を叶える秘訣」を教えていただきたいです。
HONGJOONG：正直に言うと、僕自身もまだ夢を持っている人なので、未だに夢を叶えるために何が必要なのか分かりません。でも僕が思うには、今も僕が持っているように、夢をたくさん持って皆さんも夢を見ることが大切だと言いたいです。今すぐ何ができるかは分からないですけれども、夢のことについてたくさん考えること、心の中で夢についてずっと考えていることが大切だと思います。
― いまHONGJOONGさんが見ている夢はなんですか？
HONGJOONG：まず最近1つ、夢が叶いました。元々の僕の夢は一生ATEEZを続けることなんです。最近皆で長く再契約をしましたので、その夢に1歩近づいたと思っています。そして、これからもずっとその夢を持ち続けていくつもりです。ずっとメンバーと長くやっていきたいので、そのために必要なものもまた考えてみました。ファンの皆さんと関係を維持するのも大切ですし、メンバーとの関係を維持するのも大切だと思います。そうなってくると、やはり僕たちの音楽を聴いてくださる方、観てくださる方も必要ですので、その人たちのためにも努力を今まだ続けているところです。
― 「夢は一生ATEEZを続けること」この言葉を聞いて安心したファンの皆さんも多いと思います。再契約も本当におめでとうございます！
HONGJOONG：（日本語で）はい！ありがとうございます！
― これから先も活動をともに続けていくメンバー7人にもメッセージをお願いします。
HONGJOONG：（日本語で）えー恥ずかしい…（笑）。
（韓国語で）僕もそうですしメンバーもそうですけれども、さっきお話が出たように、これからも僕たちは夢を見て前に進んでいきたいと思っています。そのためには体も心も健康でいないと夢は叶えられないと思うので、夢についてもたくさん話し合いながら元気にやっていこうと言いたいです。あと、メンバーはお互いのために本当にそれぞれが苦労しているのでありがとうと伝えたいです。
― ありがとうございました！
JAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」は、これまでリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」「Birthday」、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された5曲「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」を含む計9曲が収録されている。なお、2025年7月より韓国、米国、日本へと続くワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] 」を開催しており、日本公演は10月22日・23日に神戸・GLION ARENA KOBEにてフィナーレを迎えた。（modelpress編集部）
生年月日：1998年11月7日
【Not Sponsored 記事】
【写真】韓国8人組ボーイズグループ、来日時に直撃
◆ATEEZ、約4年半ぶり日本フルアルバム「Ashes to Light」
ATEEZは2018年10月に韓国デビュー。米「Billboard 200」での1位や英「オフィシャルアルバムチャート」2位ランクイン、米最大級の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」（2024年）へのK-POPボーイズグループ史上初出演など世界的な人気を博している彼らは、2025年7月には8人全員で所属事務所との7年の再契約を果たし、大きな話題を呼んだ。
◆HONGJOONG、コロナ禍乗り越えたから今がある
― 今回のアルバムのタイトルには「困難からの新たな希望」という意味が込められていると伺いましたが、ご自身がこれまでの活動の中で困難を感じた時期はありましたか？
HONGJOONG：困難な時期があったとすると、やはりコロナ禍の時期だったと思います。ファンの皆さんに直接会えなくて、ステージをしても現場で皆さんが観てくれているという体験がなかったからです。ですが、むしろその時期にメンバーとたくさんのお話をしました。コロナ禍だからこそできるものを探していたんですけれども、メンバーがいてくれて力になりました。
― コロナ禍の期間は、メンバーの皆さんで具体的にどのようなお話をされていたのでしょうか？
HONGJOONG：まずはお互いこの時期に何をしたらいいのか、ファンの皆さんに何を見せたらいいのかということをよく話していました。一緒にくっついていられない時期も多かったので、各自それぞれ「1人じゃないんだ」ということをお互いに言い合ってました。
― 遠隔でもメッセージを送り合ったり？
HONGJOONG：はい。メッセージも送り合いましたし、グループのチャットルームでその時初めてビデオ通話をしたりしました。
◆HONGJOONGの夢を叶える秘訣
― 今や世界中で魅力的なステージを披露し、夢を叶えているATEEZさん。モデルプレスにも夢を追いかけている読者の方々がたくさんいるんですが、HONGJOONGさんがこれまでご活躍されてきた中で考える「夢を叶える秘訣」を教えていただきたいです。
HONGJOONG：正直に言うと、僕自身もまだ夢を持っている人なので、未だに夢を叶えるために何が必要なのか分かりません。でも僕が思うには、今も僕が持っているように、夢をたくさん持って皆さんも夢を見ることが大切だと言いたいです。今すぐ何ができるかは分からないですけれども、夢のことについてたくさん考えること、心の中で夢についてずっと考えていることが大切だと思います。
― いまHONGJOONGさんが見ている夢はなんですか？
HONGJOONG：まず最近1つ、夢が叶いました。元々の僕の夢は一生ATEEZを続けることなんです。最近皆で長く再契約をしましたので、その夢に1歩近づいたと思っています。そして、これからもずっとその夢を持ち続けていくつもりです。ずっとメンバーと長くやっていきたいので、そのために必要なものもまた考えてみました。ファンの皆さんと関係を維持するのも大切ですし、メンバーとの関係を維持するのも大切だと思います。そうなってくると、やはり僕たちの音楽を聴いてくださる方、観てくださる方も必要ですので、その人たちのためにも努力を今まだ続けているところです。
◆HONGJOONG「これからも僕たちは夢を見て前に進んでいきたい」
― 「夢は一生ATEEZを続けること」この言葉を聞いて安心したファンの皆さんも多いと思います。再契約も本当におめでとうございます！
HONGJOONG：（日本語で）はい！ありがとうございます！
― これから先も活動をともに続けていくメンバー7人にもメッセージをお願いします。
HONGJOONG：（日本語で）えー恥ずかしい…（笑）。
（韓国語で）僕もそうですしメンバーもそうですけれども、さっきお話が出たように、これからも僕たちは夢を見て前に進んでいきたいと思っています。そのためには体も心も健康でいないと夢は叶えられないと思うので、夢についてもたくさん話し合いながら元気にやっていこうと言いたいです。あと、メンバーはお互いのために本当にそれぞれが苦労しているのでありがとうと伝えたいです。
― ありがとうございました！
◆ATEEZ、約4年半ぶり日本フルアルバム「Ashes to Light」
JAPAN 2ND FULL ALBUM「Ashes to Light」は、これまでリリースされたシングルの表題曲「NOT OKAY」「Birthday」、それぞれの作品に収録されている「Days」「Forevermore」の4曲に加えて、今回のアルバムのために新録された5曲「Ash」「12 Midnight」「Tippy Toes」「FACE」「Crescendo」を含む計9曲が収録されている。なお、2025年7月より韓国、米国、日本へと続くワールドツアー「ATEEZ 2025 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] 」を開催しており、日本公演は10月22日・23日に神戸・GLION ARENA KOBEにてフィナーレを迎えた。（modelpress編集部）
◆HONGJOONGプロフィール
生年月日：1998年11月7日
【Not Sponsored 記事】