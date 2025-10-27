「アズールレーン」よりフィギュア「樫野 フレッシュ＆スウィート！Ver.」が2026年11月に発売
【アズールレーン 樫野 フレッシュ＆スウィート！Ver.】 2026年11月 発売予定 価格：22,000円
海外メーカー「APEX」は、フィギュア「アズールレーン 樫野 フレッシュ＆スウィート！Ver.」を2026年11月に発売する。価格は22,000円。
本商品はゲーム「アズールレーン」より「樫野」が着せ替え「フレッシュ＆スウィート！」の姿で1/7スケールフィギュア化したもの。
かわいらしい牛柄のコスチュームに身を包み、こぼれてしまいそうな胸元や太もも、やわらかな肌の質感を引き立てている。金属の質感が際立つカウベルに、少し照れた表情、愛らしい耳と小さな角なども細かく造形されている。
足元には、あふれんばかりのミルク缶や可愛らしい饅頭が添えられている。さらに、差し替え用の「慌て顔」パーツが付属する。
また、特典として「色紙」が付いてくる。
スケール：1/7
サイズ：全高：約29cm(台座含め)
(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ YongShi Co.，Ltd. All Rights Reserved.
(C) 2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.