【勝利の女神：NIKKE ロザンナ：シックオーシャン 1/7 完成品フィギュア】 2026年10月 発売予定 価格：19,580円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「勝利の女神：NIKKE ロザンナ：シックオーシャン 1/7 完成品フィギュア」を2026年10月に発売する。価格は19,580円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より「ロザンナ：シックオーシャン」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

トレードマークの白と黒の髪がそよ風に揺れ、魅力的な日焼け肌には、ほのかにきらめくパールパウダーが艶やかな輝きを添えており、アクセサリーの細部にはメタリック塗装を施し、光沢感のある革ベルトや衣装と調和して、華やかで上品な印象を演出している。

仕様： スケール：1/7スケール サイズ：全高 約225mm（台座含め） 素材：PVC、ABS セット内容フィギュア本体＜特典＞アクリルスタンド

購入特典「アクリルスタンド」

(C)SHIFT UP Corp.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。