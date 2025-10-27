『ワンピース』25年ぶり？懐かしいキャラ登場で話題「めっちゃ綺麗になってる」「色気増しすぎ」
テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）第1147話が26日、フジテレビ系で放送された。シロップ村の大富豪のお嬢様・カヤ（声：國府田マリ子）が久々に登場し、ネット上で話題となっている。
【画像】顔が全然違う！25年前に登場したカヤ 『ONE PIECE』場面カット
カヤはシロップ村の大富豪のお嬢様で、病気がちだったが、ウソップの“ウソの冒険話”で元気をもらい、ゴーイングメリー号をルフィたちに譲った物語序盤のキャラクターとなっている。
第1147話では、ベガパンクの言葉に全世界が注目する…というストーリーが展開。シロップ村の様子も描かれ、そこでカヤが登場した。
これにネット上では「久しぶりにワンピース見たらカヤ出てたんだが、今もカヤの声はマリ姉か」「カヤがめっちゃ綺麗になってる…ピーマンたちも今こんな感じなん！？びっくりした」「ワンピース、シロップ村のカヤさんが出ている。何年ぶりなんだ」「久々ワンピ見たらカヤいるんだけと？！懐かしすぎるだろ」「カヤちゃん 色気増しすぎ」などと驚いている。
なお、シロップ村の物語が描かれたのは、2000年3月放送の第17話「怒り爆発！クロVSルフィ決着の行方！」で、カヤの本格的な登場はおそらく25年ぶりとなっている。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は5億1000万部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。なお、テレビアニメ『ONE PIECE』は現在、毎週日曜午後11時15分から放送中。
