韓国ドラマ「ヒーラー 〜最高の恋人〜」「あやしいパートナー 〜Ｄｅｓｔｉｎｙ Ｌｏｖｅｒｓ〜」「サムダルリへようこそ」などで知られる人気俳優のチ・チャンウク（３８）が、韓国のバラエティー制作スタッフが披露するフィリピンのバラエティー番組「クムスター」に出演することが明らかになったと２７日、韓国日報が報じた。

同メディアは、チ・チャンウクが江南（カンナム）でフィリピンスターや有名シェフとともに、フィリピン料理店を運営・収録をし、バラエティーセンスを発揮したと伝えた。

「クムスター」はフィリピンのスターたちが、韓国でフィリピン料理を販売するというコンセプトで、フィリピンの代表料理であるイナサル（バーベキュー）、カレカレ（ピーナツソースの煮込み料理）、シシグ（鉄板料理）などが、フィリピンの有名シェフたちの手によってふるまわれたという。

その中でチ・チャンウクは、韓国に不慣れなフィリピンの芸能人たちと力を合わせてレストランを開店し、迅速に適応できるようサポートする役割を担当。持ち前のコミュニケーション力でゲストの心をつかみ、これまで見たことのない新たな一面を披露していると伝えた。