¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Çµþ²¦ÅÅÅ´¤Î¿··¿ÄÌ¶Ð¼ÖÎ¾¡Ö2000·Ï¡×¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¡¢°ÂÁ´¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¡¢¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼ÖÎ¾¤ò¡£Á´¤Æ¤ÎÀ¤Âå¤Ë¡¢¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¼ÖÎ¾¤ò¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¡£¼ÖÆâ¤Ë¤ÏÆ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ëÂç·¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¤Ò¤À¤Þ¤ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¡×¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤ÀßÈ÷¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£½÷À¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢±Ø¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¶á¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤5¹æ¼Ö¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î1·î31Æü¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡»äÀ¸³è¤Ç¤Ï3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ò»ý¤ÄÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ëÆ£ËÜ¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤Ï¤è¤¯ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼ÖÎ¾¡£Í¥¤·¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿··¿¼ÖÎ¾¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ò°é¤Æ¤Î¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ê¡¢»Ò¶¡¤¬¾è¼Ö¤·¤¿»þ¤Î¼þ°Ï¤ÎÌÜ¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡ÖÎä¤¿¤¤ÌÜ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¦¤È¥Ï¡¼¥È¤¬¶¯¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Çµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Í¡£ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤é¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤âÅÅ¼Ö¤Ë¤Ï¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£»Ò¶¡¤ÏÀ¼¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤ËÀÅ¤«¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ýÏÀ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼þ°Ï¤Ç¤Ï¿´¤Ê¤¤À¼¤äÂÎÅö¤¿¤ê¤ÎÈï³²¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¤È¡¢ÉÝ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¶¡¤¬¤¤¤ë¿Í¤À¤±¤¬µ¤¤ò»È¤Ã¤Æ°ã¤¦ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ´ÖÂÓ¤âº®¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ´Ö¤Ë¾è¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¾è¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÀ¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´²ÍÆ¤Ê¿´¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡²ÈÂ²5¿Í¤ÇÅÅ¼Ö¤ò»È¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤ª½Ð¤«¤±¤ÏÁ´¤Æ»×¤¤½Ð¡£¤³¤ì¤«¤é¤â»×¤¤½Ð¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é»×¤¤½Ð¤»¤ë»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤¯¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£