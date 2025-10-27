週明け２７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２６７．１９ポイント（１．０２％）高の２６４２７．３４ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が８８．７５ポイント（０．９５％）高の９４５２．６９ポイントと３日続伸した。売買代金は１５６５億２９１０万香港ドルに拡大している（２４日前場は１２２９億２９９０万香港ドル）。

投資家のリスク選好が強まる流れ。米中貿易協議の進展が好材料だ。ベッセント米財務長官と中国の何立峰・副総理が２５〜２６日に閣僚級の貿易協議をマレーシアで開き、トランプ米大統領と中国の習近平・国家主席の直接会談に向けた「枠組み」をまとめた。報道によると、米国の中国製品に対する１００％関税は撤回され、中国のレアアース（希土類）輸出規制厳格化は先送りされる。３０日にＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力会議）にあわせて開催される米中首脳会談で正式決定される見通しだ。中国製造業の業績成長もプラス。国家統計局は２７日、９月の工業企業利益が前年同月比２１．６％増と２カ月連続で大幅に増加し、２０２３年１１月以来の伸びとなったことを明らかにした。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品開発受託機関（ＣＲＯ）など創薬支援関連の上げが目立つ。無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が６．０％高、薬明生物技術（２２６９／ＨＫ）が３．３％高で引けた。ＣＲＯ各社は米国でも事業展開しているため、米中関係の改善がプラスに働くと期待されている。無錫薬明康徳については、業績見通しの引き上げや、臨床研究サービス事業の売却で主力Ｃ事業に集中すると発表したことも好感された。ほか、指数構成以外のＣＲＯ銘柄では、薬明合聯生物技術（２２６８／ＨＫ）が４．５％高、康龍化成（北京）新薬技術（３７５９／ＨＫ）が３．４％高と買われている。

中国の証券セクターも高い。交銀国際ＨＤ（３３２９／ＨＫ）が６．１％、中国国際金融（３９０８／ＨＫ）が４．５％、東方証券（３９５８／ＨＫ）が４．１％、招商証券（６０９９／ＨＫ）が３．８％ずつ上昇した。

発電や設備の電力セクターも物色される。中国広核電力（１８１６／ＨＫ）が３．３％高、華能国際電力（９０２／ＨＫ）が２．２％高、華電国際電力（１０７１／ＨＫ）が２．１％高、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が６．１％高、東方電気（１０７２／ＨＫ）が４．７％高、上海電気集団（２７２７／ＨＫ）が３．４％高で前場取引を終えた。

半面、自動車セクターの一角は安い。広州汽車集団（２２３８／ＨＫ）が２．６％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．０％、吉利汽車（１７５／ＨＫ）が１．７％、北京汽車（１９５８／ＨＫ）が１．５％ずつ下落した。広州汽車集団に関しては、１〜９月期業績の赤字転落が嫌気されている。そのほか、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．７％安。新発売のスマートフォン価格を発売翌日に値下げする中、価格競争の激化が懸念された。

本土マーケットも３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比１．０４％高の３９９１．３５ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。資源・素材、公益、インフラ関連、医薬、金融、不動産なども買われた。

