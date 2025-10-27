韓国のガールズグループ・ＳＡＹ ＭＹ ＮＡＭＥのＨＩＴＯＭＩこと本田仁美（２４）が２７日、都内で開催された韓国スキンケアブランド「ＳＡＭ，Ｕ」ブランド体験レセプションパーティーに特別ゲストとして出席した。

ＨＩＴＯＭＩは、白い肌が際立つミニ丈のワンピースでトレードマークの明るい髪色で登場。「今、韓国に住んでいるけどすごく寒い」と近況を明かした。

今年１年の活動を振り返り、「私個人としては挑戦の年だった」と言う。「見た目では人生で初めてショートカットに挑戦した。あとはつい１、２週間前ぐらいまで髪の毛が赤かったんですけど、そういうレッドとかにも挑戦した」と見た目でも攻めた１年となった。

ＳＡＹ ＭＹ ＮＡＭＥとしての活動も１０月で１周年を迎えた。「今、韓国のグループのＳＡＹ ＭＹ ＮＡＭＥというグループで活動しているけど１周年を迎えて本当にたくさんの経験をさせていただきました。年末にかけては、もっと皆さんに新しい姿をお見せできるように今、カムバックの準備をしているので楽しみにしていただけたら」と呼びかけた。