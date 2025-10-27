一般的に「借金」にはネガティブなイメージがありますが、投資の世界では、時にそれは資産を効率的に増やすための強力なレバレッジにもなります。もちろんリスクを伴いますが、なぜ多くの成功者は借金を使いこなしてきたのでしょうか。本記事では、大家のプーさん氏の書籍『月1時間労働で家賃年収7000万円！ 億り人大家さんが教える 首都圏×地方 戸建て投資術』（宝島社）より、「現金投資」が持つ意外な弱点と、借金を味方につけるための戦略について解説します。

長所より弱点が多い「現金投資」の収支

「借金は危険、現金投資が安全」という人がいます。一見、正しそうに聞こえます。しかし、実際に数字を見ると、現金投資の弱点が浮き彫りになります。

現金投資の第一の弱点は、「資金効率の悪さ」です。1000万円の現金で1000万円の物件を買い、利回り10％とします。年間収入は100万円です。一方、同じ1000万円を頭金に4000万円を借りて、5000万円の物件を買えば、年間収入は500万円です。ローン返済を引いても、手残りは現金投資を上回ります。

第二の弱点は、「機会損失」です。全財産の1000万円を一つの物件に投入すれば、次の物件は買えません。良い物件が出ても、指をくわえて見ているだけです。しかし、借金を活用すれば、自己資金を温存でき、次のチャンスに備えられます。

第三の弱点は、「リスク分散ができない」ことです。現金1000万円で1000万円の物件を買ったら一つしか買えませんが、借金を使えば複数の物件に分散投資できます。もしも一つが失敗しても、他でカバーできます。

第四の弱点は、「スピード」です。現金を貯めている間に物件価格は上昇し、良い物件は売れてしまいます。不動産投資は、タイミングが命です。今買える人と、5年後に買える人では、手に入る物件の質がまったく違います。

第五の弱点は、「税制面で不利であること」です。借金の利息は経費になりますが、現金投資ではこの恩恵を受けられません。高額所得者、会社ほど、この差は大きくなります。税引き後の手残りで比較すると、借金投資の優位性は明らかです。

そのため、私は現金を使って不動産を買うのは次の物だけです。

・購入して、即日から1年以内で売却する物件（不動産業者としての買取再販物件）

・利回り20〜30％以上を狙える物件

逆にいうと、それ以外のものは基本的に借金をして買っています。私が借金をする理由はただ一つ。「20年後も60歳未満で、不自由なく生きている可能性が高い年齢だから」です。既に事業で稼いだため、今の生活レベルを続けるに当たり、もう大きなお金は必要としていないのですが、この一点だけで借金をしています。

「世界の大富豪」や「大企業」が借金をする理由

世界の大富豪たちに共通することがあります。それは、莫大な借金をしているということです。「え？ あんなにお金持ちなのに借金？」と思うかもしれません。しかし、それこそが彼ら彼女らがお金持ちになった理由なのです。

巨大なグローバル企業であるアマゾンを見てください。世界最大級の企業でありながら、数兆円の借金があります。他企業も同じです。現金を山ほど持っているのに、あえて借金をしている会社は多くあります。

大企業の財務戦略を見ると、さらに興味深いことが分かります。

トヨタ自動車は、現金を8兆円以上持ちながら、同時に38兆円以上の借金があります。なぜ現金で返済しないのか。それは、借金のコストより、その資金を運用したときのリターンのほうが大きいからです。

例えば、ソフトバンクの孫正義氏は「借金の天才」と呼ばれています。常に巨額の借金をして、それを次の投資に回します。この戦略で、一代で日本有数の富豪になりました。

不動産王、そして2025年現在、米国の大統領であるドナルド・トランプも、借金を最大限活用することで有名です。「借金は他人のお金で金持ちになる方法だ」という名言を残しています。

これらの成功者に共通するのは、借金を「コスト」ではなく「投資」として捉えていることです。3％で借りて10％で運用すれば、差額の7％が利益。この単純な原理を、最大限に活用しているのです。

「インフレーション」と借金の関係

もう一つ重要な視点が「インフレーション」です。日本は長らくデフレが続いていましたが、最近はインフレの兆しも見えています。インフレが進むとお金の価値は下がり、物の価値は上がります。そうなれば、今借りた1000万円は、10年後には実質的に900万円や800万円の価値しかなくなるかもしれません。

一方で、不動産の価値や家賃は、インフレに連動して上昇する傾向があります。つまり、固定金利で借りたお金の返済額は変わらないのに、家賃収入は増えていく可能性があるということです。

これは借金を活用する大きなメリットの一つです。インフレが進めば進むほど、借金の実質的な負担は軽くなり、不動産からの収益は増えていくのです。しかし、逆も然りです。「デフレーション」が進めば、先ほどのメリットは真逆になります。

これは肝に銘じてください。私自身も借金をしている身ですので、このことは常に意識して過ごしています。成功も破産も、スピードが加速するということです。

大家のプーさん

不動産投資家