桜田通、2025年は一つの区切り「新しい発見ができた1年だった」
俳優の桜田通（33）が27日、都内で行われた韓国スキンケアブランド「SAM'U」ブランド体験レセプションパーティー“Deep Sea with SAM’U”に登場した。
【写真】かっこいい！ホワイトスーツでビシッとスタイルの桜田通
囲み取材に応じた桜田は最近のスキンケアで意識していることについて「夏が終わって涼しくなったので、肌の状態に変化が来ている。その見極めを大事にしていて、自分に合うスキンケアを見つけることを意識しています」と話す。
自分をリセットするためにしていることは毎日の入浴だそうで「仕事が大変だった日も、いいことがあった日も、どんな時も毎日入ります。体がほぐれてきたり、呼吸を意識しながら入るだけですっきりしますし、毎日浸かることで心の状態的もリセットできるのかなと思います」と語った。
今年も年末に近づいてきたが「自分の中で、20代でやりたかったことを30代になってやっと着手できている。30歳からいろいろ挑戦してきた3年間を駆け抜けて。今年は自分の目標ややりたいことを見つけられた一つの区切りにもなりましたし、新しい発見ができた1年だったかなと思います」と振り返った。
