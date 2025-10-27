韓国スキンケアブランド 「SAM'U（サミュ）」のレセプションパーティーが開かれ、特別ゲストとして桜田通さん、前田敦子さん、SAY MY NAME HITOMIさんが登場しました。

【写真を見る】【 SAY MY NAME HITOMI 】 冬に向け 「軍隊用のカイロを買い占めました」 体のケア語る





SAY MY NAME HITOMIさんは、“私はいま韓国に住んでいてすごく寒いので、体を冷やさないように、朝は白湯をいただいたりとかしています。韓国は軍隊用のカイロといって、通常のカイロより多くの砂が入っているのがある。それをすでに買い占めました”と、冬の体のケアについてトーク。









日々の毛穴ケアについては“毛穴は乾燥が原因で広がると聞いたことがある。最近はスチーマーを使って保湿をしたり、油分多めのクリームを塗っていたり、保湿を心がけています”と、明かしました。









今年はどんな1年だったか聞かれると“本当にあっという間。個人としては、挑戦の年。人生で初めてショートカットに挑戦したり、2週間くらいまで髪が赤かった。そういうのもチャレンジしたり”と、振り返り“年末にかけて、もっとみなさんに新しい姿を見せられるようにカムバックの準備をしています”と、意気込んでいました。



【担当：芸能情報ステーション】