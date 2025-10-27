TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が27日、総合司会を務める同局系「THE TIME，」（月〜金曜午前5時20分）に出演。ハリウッドスターとの写真撮影会の金額について私見を語った。

芸能コーナーで、12月に幕張メッセで開催されるポップカルチャーイベント「東京コミコン2025」の話題を取り上げた。同イベントは多数のハリウッドスターが登場し、有料の写真撮影会やサイン会といった直接のファンサービスが行われることでも知られる。

今回来日するスターの1人としてジョニー・デップを紹介。撮影会とサイン会にも参加予定で、安住アナは「お〜」「ツーショット？」と興味を示した。さらにそれぞれの料金が7万5000円であることが伝えられると、驚きの声を上げる出演者に対し安住アナは「あ、出せるかも」とひと言。「ロード・オブ・ザ・リング」シリーズ主演のイライジャ・ウッドは各2万5000円で、「2人ともいける」と価格に納得の様子だった。

番組内では視聴者の意見も紹介。安住アナは「高い。高すぎる」との声に「ええ？ そうかな」と語り、「ジョニデと撮影してもらえるのに7万でいいんですか？ 10万円超えじゃないと申し訳ない」とする人には「そうだよ」と共感していた。