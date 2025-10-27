２７日放送のＴＢＳ系「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）では、高市政権で小泉進次郎農水相に代わって４３歳の若さで抜擢された鈴木憲和農水相のコメ対策について報じた。

石破政権下での増産から需要にあった生産へ方針転換したとも見える鈴木氏について、コメンテーターで出演の政治ジャーナリスト・田崎史郎氏は「結構、あんまり人の言うことを聞かない人」と、いきなりコメント。

「彼の名前が知れ渡るようになったのは、２０１６年なんですけど。環太平洋経済連携協定、ＴＰＰを承認する本会議があったんですね。そこで採決する直前に退席して欠席したんですよ。自民党ではあの時、１人だけだったと思う」と振り返ると「自分は選挙で訴えてきたと。だから、ＴＰＰに賛成することはできないって言って退席しちゃったんですけど、周りの方は説得したんですけど、全然、言うことを聞かなかったんですね」と続けた。

「それでなかなかの人だなと言うことになってます」と話したところでＭＣの恵俊彰が「逆に言うと、有権者を裏切らないってことですよね？」と聞くと「よく言えばそうですね。悪く言うと柔軟性に欠けるっていう…」と田崎氏。

「ＴＰＰは日本的に見れば貿易を拡大していくためには重要なことなんですよ。そこで自分の有権者に約束したことを守るのか、もう少し視野広く考えるかで多くの議員は視野を広くして考えた。鈴木さんは違ったということです」と続けていた。