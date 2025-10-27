£±½µ´ÖÁ°¤Î¡Ö¥±¥ó¥«¡×¤Ï¤É¤³¤Ø¡©ÀÐ¸¶ÎÉ½ã»á&¶ÌÀîÅ°»á¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤á¤°¤ê°Õµ¤Åê¹ç
¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Î2025Ç¯10·î20ÆüÊüÁ÷¤Ç¡¢½°±¡µÄ°÷¤ÎÄê¿ôºï¸º¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢·ãÏÀ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Û¤È¤ó¤É¸ýÏÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°¤µ¤ó¤È·îÍË¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎÀÐ¸¶ÎÉ½ã¤µ¤ó¡Ê¥¿¥ì¥ó¥È¡Ë¤¬¡¢27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤ÏÏÂµ¤¤¢¤¤¤¢¤¤¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÀ¤½±ÌäÂê¤Ç·ã¤·¤¯ÂÐÎ©
20Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢¡Ö¹ñÌ±¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ëÄê¿ôºï¸º¤è¤êºÐÈñºï¸º¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤ÐÀ¤½±¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¶ÌÀî¤µ¤ó¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤È¡¢Éã¿Æ¤â·»Äï¤â¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤¬À¤½±µÄ°÷¤À¤«¤é......¡£¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤ÊµÄ°÷¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡£»Ê²ñ¤Î±©Ä»¿µ°ì¥¢¥Ê¤âÃçºÛ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢27Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï°ìÅ¾¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó¤¬½é¤ÎÎ¹ÈÖÁÈ¤ÇµþÅÔ¤òÊâ¤¤¤¿ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÎÉ½ã¤µ¤ó¡¢Î¹ÈÖÁÈ¤È¤«¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¥³¥Ä¤È¤«¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¤É¤¦¤¤¤¦½ÐÍè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Á´Á³¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÊ¹¤¯¡£
ÀÐ¸¶¡¢¶ÌÀî¤½¤í¤Ã¤ÆÂç¾Ð¤¤¤Ç¡¢±©Ä»¥¢¥Ê¤Ï¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð
ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤ÏÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥³¥Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤á¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤â¤Î¡£¡Ê»ëÄ°¼Ô¤Ë¤Ï¡Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢ ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¶ÌÀî»á¤â¡Ö¤¢¤¢¡£¤¦¤ó¤¦¤ó¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¢¡¢·ù¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó¤ÏÂç¾Ð¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±©Ä»¥¢¥Ê¤â¤Û¤Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¶ÌÀî½Ð±é¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡Ë11·î27Æü¡¢BSÄ«Æü¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó¤â ¡Ö¤â¤·¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ï¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤µþÅÔÎ¹¡Á1200Ç¯¤ÎÊª¸ì¡Á¡× ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¶ÌÀî¤µ¤ó¤¬Âç³Ø»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿µþÅÔ¤ò¡¢¥¯¥¤¥º¤ò²ò¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¡Ê¥·¥Ë¥¢¥¨¥Ç¥£¥¿¡¼ ´Ø¸ý°ì´î¡Ë