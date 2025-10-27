日本ハムから２位指名を受けた大院大のエドポロ・ケイン外野手（４年）が２７日、同大学内で指名あいさつを受けた。栗山英樹ＣＢＯがドラフト会議で付けた「共に天下を！」とのメッセージが添えられた球団関係者用のパスをプレゼントされ「ここから頑張るぞという気持ちになりました」と気を引き締めた。

同席した大渕隆スカウト部長は「栗山ＣＢＯは『力のある選手だという評価をしている』」とした上で「当たったときの飛距離は水谷（瞬）よりも上だと思う。足と肩も持っているので、万波と水谷を足して２で割ったような選手」と明かした。

笑顔で取材対応したエドポロ・ケインは「良くて３位（指名）だと思っていたので、２位でビックリしました。エスコンは日本で１番いい球場なので、そこにふさわしい選手になりたい」と意気込む。

大渕スカウト部長は「技術面でまだ足りないところはあるが、素直な性格でそれを改善しようと取り組む姿勢がある。トレーニング室に毎日いるのは彼だったので、本来は下の評価だったのを上げることになった」と説明。さらには「チームを引っ張って優勝させるという気持ちでやって欲しい」と大きな期待をかけた。