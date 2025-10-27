◇NBA レイカーズ127ー120キングス（2025年10月26日 ゴールデン1センター）

レイカーズの八村塁（27）が26日（日本時間27日）の敵地キングス戦に先発出場。勝負所で豪快なワンハンドダンクを叩き込むなど2戦連続2桁得点となる18得点の躍動。チームは故障者続出の中でオースティン・リーブスがキャリアハイの大活躍で2連勝を飾った。

「今夜はルカもレブロンもジャクソンもいない。そういう時だからこそ大きな存在にならないといけない。でも50得点取らなきゃとは頭になかったよ」

試合後の会見でリーブスは笑顔を見せた。

レイカーズは大黒柱であるレブロン・ジェームズが開幕から欠場。さらに主力のルカ・ドンチッチも左指のねんざと左足下部の打撲で約1週間の欠場が余儀なくされた。チームは公式ロスターが14人いながらも、9人しか出場できない状況となった。

その中で前半からチームをけん引。前半終了時点で21得点を記録していた。後半もリーブスの活躍は止まらなかった。試合通して6本の3Pシュートを含むキャリアハイの51得点11リバウンド9アシストとトリプルダブルに迫る大活躍でチームの2連勝に貢献した。

「勝つためにできることは何でもやったんだ。それに、自分だけでなく、みんなが出場して素晴らしいプレーを見せた」と試合を回顧。さらに「チームメートやコーチ陣が自分らしくいさせてくれていることが、自分が自信を持って自分のプレースタイルでプレーできる大きな理由だよ」と仲間たちに感謝した。