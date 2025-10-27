東京都交通局が、毎年恒例の感謝イベント「都営フェスタ」を、2025年11月15日(土)に、東京都板橋区の志村車両検修場にて開催します。今年は「都営フェスタ2025 in三田線」として、普段は入れない車両工場見学や車両撮影会などが実施されます。入場は無料で、車両撮影会や工場見学や体験コーナーなどの様々なイベントを楽しむことが出来ます。（一部の体験イベントは特設サイトからのWEB応募が必要です。）

今年は三田線だ！都営フェスタ2025が志村車両検修場で開催決定！

東京都交通局は、日頃の感謝を込めて「都営フェスタ2025 in三田線」を開催します。開催日時は令和7年11月15日(土)の10:00〜14:30で、最終入場は14:00です。会場は、都営三田線「高島平駅」から徒歩7分の場所にある志村車両検修場です。

イベントは雨天決行、荒天中止となります。なお、会場には駐車場や駐輪場がないため、車やバイク、自転車での来場はできません。公共交通機関の利用が推奨されています。

入場無料！でもタダじゃ済まない（！？）魅力的なコンテンツたち

当日は、入場無料ながらも盛りだくさんのコンテンツが用意されています。

電車と並んでハイチーズ！車両撮影会

車両撮影会では、三田線と東急線の車両が展示されます。一般撮影エリアと親子撮影エリアに分けて、入替制で実施される予定です。撮影会は10時45分から開始されます。

工場の裏側を覗き見！工場見学＆体験コーナー

普段は見ることができない車両工場内を見学できます。小学生以下の子どもを対象に、パンタグラフやドア開閉装置の操作体験もできるほか、大江戸線の車両搬入風景などの動画も上映されます。

激レア部品をゲットせよ！鉄道部品等販売会

都営地下鉄などで不要になった部品が販売されます。今年は大江戸線全線開業25周年を記念し、大江戸線の運転台部品や関連品が多数販売されるほか、乗務員用かばんも登場。また、事前応募が不要な「500円均一コーナー」も設けられ、車内路線図やつり革が販売されます。ただし、このコーナーは現金のみの取り扱いとなります。

鉄道部品等販売会（イメージ）

他にも盛りだくさん！展示やPRコーナー

会場では、保守作業で活躍するモーターカーや、東京さくらトラム（都電荒川線）の軌陸車の展示、職員によるレール交換の実演、プラレール展示、交通局に2台しかないEVバスの展示も行われます。さらに、都営交通PRコーナー、地元・行政PRコーナー、他社電鉄（東京メトロ・小田急電鉄・りんかい線）の出店ブースも並びます。

大江戸線も祝っちゃう？25周年記念スタンプラリー開催

今年12月に全線開業25周年を迎える都営大江戸線を記念したデジタルスタンプラリーも実施されます。参加には「都営交通アプリ」が必要です。大江戸線の3駅（練馬春日町駅、牛込柳町駅、麻布十番駅）と、イベント会場内の大江戸線コーナーにあるQRコードを読み取り、合計4つのスタンプを集めます。スタンプをコンプリートした方には、会場の大江戸線コーナーでオリジナルノベルティグッズ（都営大江戸線全線開業25周年記念ふせん）がプレゼントされます。

お財布注意報！可愛すぎる新グッズ＆限定グッズ

会場では、地下鉄・都バス・都電のグッズ販売も行われます。

三田線＆大江戸線の新商品

新商品として、「サコッシュ 都営三田線（1,200円税込）」、「パスケース 都営三田線（1,000円税込）」が登場します。さらに、大江戸線全線開業25周年記念グッズとして、「サコッシュ」（1,200円税込）、「記念定規」（800円税込）、「大江戸線深い！ 定規（1,200円税込）」なども販売されます。

イベント限定ラバーキーホルダーも！

「みんくる&とあらん なかよしラバーキーホルダー」に、イベント限定版の「にこにこ」バージョン（700円税込）が登場します。

パパママ安心！託児サービスあります

当日は会場内に託児スペースが設置されます。事前予約も可能で、詳細は特設サイトで確認できます。事前申込期間は令和7年10月17日(金)〜10月31日(金)10時までとなっています。

「事前WEB応募」イベントも

下記の体験イベント3種類は、特設サイトからの事前WEB応募制で開催されます。（10月27日の10:00で応募は締め切られていますが、応募された方は抽選結果をご確認ください）

ちびっ子運転士誕生！親子運転台見学

三田線の運転台に座って記念撮影ができるイベントです。対象は小学生以下の子どもとその保護者で、限定40組80名（1組2名）が参加できます。子どもの同伴が必須で、大人のみでの見学はできません。

親子運転台見学（イメージ）

働くクルマに乗れるぞ！親子保守用車試乗体験

線路の保守作業に使う車両への試乗体験ができます。こちらも対象は小学生以下の子どもとその保護者で、限定15家族（1家族4名まで）です。

お宝は誰の手に？鉄道部品等販売会（再び）

前述の鉄道部品販売会（500円均一コーナーを除く）への参加も、事前WEB応募制です。こちらは限定400名で、当選者は指定された受付時間に来場する必要があります。購入は1名1点までとなります。

「都営フェスタ2025 in三田線」概要

イベント名は「都営フェスタ2025 in三田線」です。日時は2025年11月15日(土)の10時〜14時30分（最終入場14時）。会場は東京都交通局 志村車両検修場（板橋区高島平9-1-1）で、都営三田線「高島平駅」東口から徒歩7分です。入場は無料。雨天決行、荒天中止となります。

「都営フェスタ2025 in三田線」は、鉄道ファンはもちろん、家族連れでも楽しめるコンテンツが盛りだくさんのイベントです。事前応募が必要な体験も多いため、参加したい方は10月27日(月)10時までに特設サイトからの応募をお忘れなく。

