富樫勇樹が前人未到のBリーグ個人通算1200本の3Pを成功…得意の右ウイングから射抜く

10月26日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025－26 SEASON」の千葉ジェッツvsサンロッカーズ渋谷で、富樫勇樹が前人未到のB1史上初個人通算1200本目の3ポイントを成功させた。

大記録まであと3本と迫ったこの試合、富樫は第1クォーターに幸先良く2本を決めると、第2クォーターの残り4分41秒に得意の右ウイングから射抜き、千葉JのホームLaLa arena TOKYO－BAYは大歓声に包まれた。

この試合で富樫は6本中5本の3ポイント成功を含む19得点をマークし、開幕から負けなしの9連勝に貢献。ゲームMVPにも選ばれ、試合後の会場インタビューに対応。「この記録をホームで達成するつもりでいたか？」と問われると、「正直言って（成功が）1000本超えたあたりから、皆さんももういんじゃないかって思っている方も多いと思いますが、1本でも多くチームのためにこれからも決めていければと思っています」と答え、「1500本は飛ばして、2000本できたらもう一回お祝いしていただきたいんですけど、それまでは特には大丈夫です」と笑顔を見せ、ブースターの笑いを誘った。

今シーズン9試合を終えた時点で40.3パーセントの3ポイント成功率をマークしている富樫。167センチの小さな巨人がどこまで記録を伸ばせるか注目だ。

■富樫勇樹 3ポイント成功数（成功率）



2016－17シーズン 104本（35.6％）



2017－18シーズン 117本（41.8％）



2018－19シーズン 141本（37.7％）



2019－20シーズン 76本（34.4％）



2020－21シーズン 139本（38.1％）



2021－22シーズン 111本（31.8％）



2022－23シーズン 175本（34.6％）



2023－24シーズン 183本（31.2％）



2024－25シーズン 131本（38.8％）



2025－26シーズン 25本（40.3％）



合計 1202本 ※2025年10月26日試合終了時点

【動画】富樫が大記録達成…10月26日千葉JvsSR渋谷ハイライト映像