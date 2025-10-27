「雲」は何でできている？その正体と種類を解説！
※本記事は雑学総研著の書籍『人類なら知っておきたい 地球の雑学』から一部抜粋・編集しました。
■「雲」は何でできている⁉「雲」の種類とその構造
ふわふわと空に浮かびながら、刻一刻と姿を変えていく雲。軽やかなイメージから、その正体は気体のように思えてしまうが、じつは空気中の水蒸気が凝結することでできた「水」や「氷」の粒である。
そもそも、気体は目に見えない。われわれが目にしている雲は「雲粒（うんりゅう）」と呼ばれる水や氷の粒が無数に集まって形成されたもので、太陽光が雲粒で錯乱することによって白く見えているのだ。
このように、非常に小さな雲粒が集まることでつくられる雲は、発生の仕方や高度によって、10種類に分類される。
まず、その名称は高度によって、「上層雲」「中層雲」「下層雲」の三つに分けられる。成層圏との境目に近い上空約5000〜1万3000メートルあたりにできるのが上層雲。上空2000〜7000メートルあたりにできるのが中層雲。2000メートル以下の、地表に比較的近いところにできるのが下層雲である。
続いて、形によって「積雲」「層雲」の二つに分けられる。低空から上空まで鉛（えん）直方向（水平面に対して垂直の方向）に広がるのが積雲。薄く水平に広がるのが層雲だ。
そして、上層雲は「巻雲」「巻層雲」「巻積雲」に、中層雲は「高積雲」「高層雲」「乱層雲」に、下層運は「層雲」「層積雲」「積雲」「積乱雲」に細分化され、最終的に10種類まで分類される。
ちなみに、対流によって発達する積雲と積乱雲は、下層から上層まで垂直に発達することもあるという。
著＝雑学総研／『人類なら知っておきたい 地球の雑学』