ソリトンシステムズ<3040.T>は続急伸している。引き続き高市政権に関連したサイバーセキュリティー関連として物色されていることに加えて、この日はウクライナで遠隔施工を実証したと発表しており、これを材料視した買いが入っている。



国土交通省が主導する「日ウクライナ・国土交通インフラ復興に関する官民協議会」（ＪＵＰＩＴｅＲ）の取り組みの一環として行われたもので、現地の複数のＬＴＥ回線を束ねることで、安定した映像伝送及び制御信号のリアルタイム通信を実現。ＫＰＩ構内に設置されたコントロールセンターから、約２５キロメートル離れたキーウ市内のデモ現場に配置された建設機械を遠隔操縦する実証デモンストレーションを実施した。建機にはソリトンの短遅延映像伝送装置「Ｚａｏ」シリーズとアクチュエータ・ロボットを取り付け、既存の機械を改造することなく遠隔操縦を可能にした。



出所：MINKABU PRESS