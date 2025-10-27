インハイ王者・神村学園の主将DF中野陽斗がいわき内定「プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるよう…」
いわきFCは27日、神村学園高のDF中野陽斗(3年)が来季加入内定となったことを発表した。
中野は今年度の神村学園でキャプテンを担当しており、全国高校総体(インターハイ)では全試合に先発出場して初優勝に貢献した。5月にはU-18日本代表に招集され、9月のU-20ワールドカップはトレーニングパートナーとして帯同した。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●DF中野陽斗
(なかの・はると)
■生年月日
2007年5月6日(18歳)
■出身地
鹿児島県
■身長/体重
180cm/73kg
■経歴
F.Cuore-神村学園中-神村学園高
■コメント
「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、情熱と挑戦にあふれる素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメイト、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ちを胸に、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。いわきFCのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任を持ち、全力で戦います!応援よろしくお願いします!」
