　いわきFCは27日、神村学園高のDF中野陽斗(3年)が来季加入内定となったことを発表した。

　中野は今年度の神村学園でキャプテンを担当しており、全国高校総体(インターハイ)では全試合に先発出場して初優勝に貢献した。5月にはU-18日本代表に招集され、9月のU-20ワールドカップはトレーニングパートナーとして帯同した。

　以下、クラブ発表プロフィールとコメント

●DF中野陽斗

(なかの・はると)

■生年月日

2007年5月6日(18歳)

■出身地

鹿児島県

■身長/体重

180cm/73kg

■経歴

F.Cuore-神村学園中-神村学園高

■コメント

「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手というキャリアを、情熱と挑戦にあふれる素晴らしいクラブでスタートできることを大変嬉しく思います。ここまで来れたのは、支えてくれた家族、指導者、チームメイト、そして応援してくださった皆さんのおかげです。その感謝の気持ちを胸に、プロの世界で活躍する姿と結果で恩返しできるように頑張ります。いわきFCのファン・サポーターの皆さん、チームの一員としての自覚と責任を持ち、全力で戦います!応援よろしくお願いします!」