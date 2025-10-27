流経大柏から今年度4人目のプロ内定!! 190cm長身FW大藤颯太がJ1東京Vへ「謙虚に日々努力していきます」
東京ヴェルディは27日、流通経済大柏高のFW大藤颯太(3年)が来季加入内定となったことを発表した。
大藤は身長190cmの長身で今夏の全国高校総体では優秀選手に選ばれた。今季のプレミアリーグEASTではここまで8得点を記録している。流通経済大柏はDF増田大空(→磐田)、MF島谷義進(→水戸)、MF安藤晃希(→水戸)も来季プロ入りが内定しており、4人目の発表になった。
以下、クラブ発表プロフィールとコメント
●FW大藤颯太
(おおふじ・そうた)
■生年月日
2007年8月7日(18歳)
■出身地
千葉県印旛郡
■身長/体重
190cm/82kg
■経歴
成田SSS-成田SC-流通経済大柏高
■コメント
「幼い頃からの夢であったプロサッカー選手としてのキャリアを東京ヴェルディという伝統のあるクラブでスタートできることを大変うれしく思います。これまでお世話になった指導者の方々、チームメイト、そして自分を支えてくれた家族、関わってくださった全ての方々に感謝しています。これから、結果で恩返しができるよう謙虚に日々努力していきます。応援よろしくお願いします」
