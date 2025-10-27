BTSのV（ヴィ）が、アメリカ・ハリウッドで現地時間10月26日に開催された『VOGUE WORLD 2025: HOLLYWOOD』に出席。グレースーツのコーディネートで魅了した。

【動画・写真】BTS Vがハリウッドにグレースーツ+ハットコーデで登場！①②【動画】Vがジェームズ・ディーンをオマージュ

■つば広ハットを被ったBTS V

100年以上の歴史を誇る映画スタジオ、パラマウント・ピクチャーズ・スタジオで開催された『VOGUE WORLD 2025: HOLLYWOOD』。Vは全身グレーのシックなコーディネートで登場し、つばの広いハットを着用。ロングジャケットには朝鮮時代の王の帯に使われた伝統的な装飾品をポイントに巻き付け、伝統を融合させたスタイリングを着こなした。

また俳優のダコタ・ジョンソンと並んで椅子に腰掛けた姿もキャッチされている。Vは黒髪をふんわりとエアリーにセットし、にっこりと微笑んだ。

SNSでは「クラシックなスタイルがテテにぴったり」「伝統とモダンが融合していてとても素敵です」「韓国のアイデンティティを取り入れた衣装、最高！」「こういうファッションを着こなす天才」「テテってやっぱり世界の宝」「ただただ美しい…」「サジャ・ボーイズそっくりだね」と反響を集めている。

■BTS Vがジェームズ・ディーンをオマージュ

またVは、ファッション誌『VOGUE JAPAN』のデジタルカバーに登場。『VOGUE WORLD 2025: HOLLYWOOD』の開催を記念して撮り下ろされたビジュアルではジェームズ・ディーンをオマージュし、Vがレザージャケットとデニムパンツに身を包んで、カメラのファインダーを無邪気に覗き込んだり、バイクにまたがったりと様々な表情を見せている。