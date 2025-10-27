µÜÅÄ½ÓºÈ¤Î¶äÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢ÏÂÁõ¥³¥¹»Ñ¤¬¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¾®´é¤¹¤®¡×¡Ö¹ü³Ê¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
Kis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬¡ØÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢SNS¤Ç¤ÏµÜÅÄ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛµÜÅÄ½ÓºÈ¤Î¶äÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢ÏÂÁõ¥³¥¹»Ñ¤Ê¤É①～⑦
¢£µÜÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡ªKis-My-Ft2¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Íー¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤è¡ª¥Þ¥¸¤Ç¡ª¾Ð¡×¤È¥°¥ëー¥×¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ
µÜÅÄ¤Ï¡¢10·î24Æü～26Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ØÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥³¥¹¥×¥ì¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤Î25Æü¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£
¸Ä¿ÍInstagram¤Ç¤Ï¡Ö»¨»ï¡ØCOSPLAY MODE¡Ù¤µ¤ó¤Çºî¤Ã¤ÆÄº¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç½Ð±é¤·¤¿¤è¤Ã¡ª¤â¤Ã¤È¿§¤ó¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦1Æü¤Ç¤·¤¿¤Ã¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ØCOSPLAY MODE¡Ù10·î¹æ¡Ê9·î3ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤âÈäÏª¤·¤¿¡¢¶äÈ±¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤Ë¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë»ç¿§¤ÎÏÂÉ÷¥´ー¥¸¥ã¥¹¤Ê°áÁõ¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
´Ý¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ä¥¥»¥ë¤Î¾®Æ»¶ñ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Ä¿ÍX¤Ç¤Ï½Ð±éÁ°Æü¤Î9·î24Æü¤Ë¡ÖÌÀÆüÃÓÂÞ¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ó¤À¤±¤É±«¹ß¤ë¤Î¡ª¡©ÀäÂÐ´¨¤¤¤è¤Í¡ª¡©²¶¤³¤ì¤À¤«¤é¤¹¤²ーÇöÃå¤Ê¤ó¤À¤±¤Éww¡¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª´èÄ¥¤í¤¦¤¼¡ª¡ª¾Ð¡×¤È¡¢¤Ï¤À¤±¤¿ÃåÊª¤«¤éÊ¢¶Ú¡õ¶»¶Ú¤â¥Á¥é¸«¤¨¤¹¤ë°áÁõ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥Ý¥¹¥È¡£
ÅöÆü¤â¥¥»¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿Èþ¤·¤¤²£´é¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¡ÖÃÓ¥Ï¥í2025 ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿～¡ª¡ª´¨¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤ß¤ó¤ÊÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¤Ã¡£¥³¥¹¥×¥ì¤µ¤¤¤³ー¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Æー¥¸¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿～¡ª¡ª¥³¥¹¥×¥ì¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤ß¤ó¤Ê¤È¼Ì¿¿»£¤ì¤Æ¹¬¤»¤À¤Ã¤¿～¡×¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥äー¤¿¤Á¤È¤ÎµÇ°¼Ì¿¿¤â¥Ý¥¹¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÃÓ¥Ï¥í¤¬³Ú¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥³¥¹¥×¥ì¤·¤¿¤¯¤Æ¥ëー¥ë¤È¤«¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤È¤«¿§¡¹ÊÙ¶¯»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡ªº£²ó¤È°ã¤¦ÌÜ¤Î¿§¤Ë¤·¤¿¤¤¤Êー¡ª¤Ê¤ó¤«¤ä¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¥¥ã¥é¤¤¤ë¡©¡©¾Ð¡×¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤âÊç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
µÜÅÄ¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¹ü³Ê¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¾®´é¤¹¤®¡×¡Ö¤³¤Î¥¥ã¥é¤Î¥¢¥Ë¥á¤¬¸«¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀä»¿¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
¤¹¤ë¤ÈµÜÅÄ¤Ï¡ÖÃÓ¥Ï¥í¤Ç²¿²ó¤â¡Ø´é¾®¤µ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡Ù¡Ø¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡Ä¥¥¹¥Þ¥¤¤Î»þ¤ÎµÜÅÄ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»ö¤Ç¤·¤ç¡©¤½¤¦¤Ê¤Î¡ªKis-My-Ft2¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Íー¥¹¥¿¥¤¥ë¤À¤é¤±¤Ê¤Î¤è¡ª¥Þ¥¸¤Ç¡ª¾Ð¡¡¤ß¤ó¤Ê°ì²óKis-My-Ft2¤ÎMV¤È¤«¸«¤Æ¡ª¾®´é¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ö¤Ã²õ¤ì½¸ÃÄ¤À¤«¤éw¡×¤È¡¢¥¥¹¥Þ¥¤¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¤è¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¥¢¥Ôー¥ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤â¡Ö¥°¥ëー¥×°¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¥¹¥Þ¥¤¤Î¤È¤¤«¤éµÜ¤Ã¤Á¾®´é¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤è¡ª¡×¡Ö³Î¤«¤Ë¥¥¹¥Þ¥¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥ì¤Ù¥Á¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ØÃÓ¥Ï¥í2025¡Ù¤Î±¿±ÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥³¥¹¥¿¤Î¹Êó¡¦µÈÅÄ¤â¸ø¼°X¤ÇµÜÅÄ¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¥Ý¥¹¥È¤·¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤Æ¡¢°ì½ÖÈþ½Ñ´Û¤ÎÆÃÊÌÅ¸¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£