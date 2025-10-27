漫画『満州アヘンスクワッド』で作画を担当している鹿子（しかこ）さんが体調不良のため、今後、作品を不定期連載の形で掲載することを『ヤングマガジン』の編集部が27日、発表しました。

ヤングマガジン公式Xによると、鹿子さんの体調を鑑み、編集部と鹿子さん、原作者の門馬司（もんま・つかさ）さんとの協議の結果、『週刊ヤングマガジン』48号（10月27日発売）より不定期連載という形に掲載ペースを変更するということです。

鹿子さんはコメントを寄せ、「2年前にも眼の治療で一度休載を頂いたのですが、その病気が進行してしまったため今回このようなご報告になってしまいました。2023年夏に下された診断名は“脈絡膜悪性黒色腫”。昨年末、他臓器への転移が確認され、これまでなんとか治療と連載を両立してきましたが今回治療に専念するため不定期連載にさせて頂くという判断に至りました」と経緯を説明。

続けて「読者の皆様並びに関係者各位には再度ご不便ご心配をおかけしますが、私自身この状況に強く、抗って参る所存です」と思いをつづりました。

■原作者・門馬さん「強く、信じて」 鹿子さんへエール

原作者の門馬さんは今回の発表に際し、「原稿を描きながら病と闘い続けている鹿子先生の不安、通院や治療の肉体的、精神的な消耗は本当に想像できない過酷なものだと思います。しかし、それでも毎回素晴らしい原稿を作って下さる鹿子先生に、私はただただ感謝と、尊敬の念を抱いております。必ずご快復なさって、また読者の皆様に『満州アヘンスクワッド』をお届けできると強く、信じております」と共に作品を作る鹿子さんへエールを送りました。

『満州アヘンスクワッド』は、『コミックDAYS』（講談社）にて2020年4月から連載がスタート。2021年9月からは『週刊ヤングマガジン』に移籍して連載を再開していました。