◇卓球2025WTTスターコンテンダー ロンドン(21日〜26日、イギリス)

WTTスターコンテンダー ロンドンは全日程が終了。女子シングルスで張本美和選手(世界ランキング7位)が優勝するなど、日本人選手が上位入賞を果たしました。

女子シングルスでは張本選手と早田ひな選手(同14位)が勝ち上がり、決勝は日本人対決となりました。迎えた決勝は1時間超えの激戦に。早田選手が先に2ゲームを取り試合を優位に進めますが、張本選手がここから3ゲーム連取して勝利へ王手をかけます。しかし早田選手も粘りを見せて第6ゲームを取り、勝負は最終第7ゲームへ。

第7ゲームも中盤まで互いに一歩も譲らない攻防が展開されましたが、最後は4連続ポイントで張本選手が試合を決め、熱戦を制し優勝を果たしました。敗れた早田選手は準優勝となっています。

男子シングルスでは張本智和選手(同4位)が決勝に進出。決勝はドイツのチウ ダン選手(同14位)と対戦しましたが、序盤から食い下がるも最後に振り切られる展開で3ゲームを失います。張本選手も2ゲーム取り返し粘りましたが、第6ゲームで競り負けて敗戦。1時間超えの試合に敗れ、惜しくも準優勝という結果になりました。

その他、女子ダブルスでは早田ひな・伊藤美誠ペアが3位入賞、混合ダブルスでは松島輝空・張本美和ペアが3位入賞を果たしています。

卓球の国際大会シリーズ・WTTの次戦は、28日から始まるWTTチャンピオンズ モンペリエ大会となっています。日本からは今大会優勝の張本美和選手をはじめ、男女計9選手がエントリーしています。