高市総理が“外国人大量追放省”を設置？ 木原官房長官が「ニセ情報」への対処説明
27日、木原稔官房長官は会見でSNSにおけるニセ情報への対処について問われ、回答した。
記者から「SNS上で高市総理が『外国人大量追放省』を設置したと拡散された。X上では900万回以上再生されたとの報道がある。自民党本部は、総理の画像や映像をAIで作成して、本人が振る舞っているかのように装ったニセ広告がネット上に出回っているとして注意を呼びかけている。これらの事案に対して把握している状況と対策は？」と聞かれた木原官房長官は以下のように答えた。
「SNS上でそのようなニセ情報が掲載されていることは承知しているが、投稿等に対して政府が把握している状況は事柄の性質上、答えは差し控える。その上で、一般論として申し上げると、SNS等のインターネット上のニセ情報・誤情報は、短時間で広範に流通・拡散し、国民生活や社会経済活動に重大な影響を及ぼし得る深刻な問題であると認識をしている。政府としては、情報流通プラットフォーム対処法など、制度的対応やリテラシーの向上、技術開発に取り組んでおり、今後もSNSをはじめ、利用者が安心して利用できる健全なインターネット空間の確保に向けた対策を進めていく。また、生成AIに関しては、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律（AI法）において、AIの適正性確保のため、国際規範に即した指針の整備や、AIの動向に関する情報収集や国民の権利利益を侵害する事案の調査、そういった措置を盛り込んでいるところだ。いずれにしても、こうした問題について関係省庁が緊密に連携し、一体的に取り組みを進める」
（ABEMA NEWS）