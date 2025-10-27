乃木坂46奥田いろは、素肌際立つ海賊風コスプレ姿「スタイル良すぎ」「センス抜群」の声
【モデルプレス＝2025/10/27】乃木坂46の奥田いろはが10月26日、自身のInstagramを更新。海賊風コスプレを披露し、話題となっている。
【写真】20歳乃木坂46「絵になる」話題の海賊風コスプレ姿
奥田は「ハロウィンミーグリ第一弾」とコメントし、海賊風のコスプレを公開。ブラウンのつばが外に折れ曲がったパイレーツ帽子、素肌が際立つノースリーブのインナーの上にブラウンのベスト、ボルドーのミニスカート姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「おしゃれすぎる海賊」「スタイル良すぎ」「センス抜群」「可愛すぎる」「絵になる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆奥田いろは、海賊風コスプレ披露
◆奥田いろはのコスプレに反響
