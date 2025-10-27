米メディアが脚光

米大リーグ・ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地で行われるブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第3戦に臨む。球場にはある変化が施され、米メディアが脚光を当てている。

敵地での2連戦で1勝1分としたドジャース。本拠地スタジアムの一角には見慣れぬプレートが飾られた。ドジャース専門メディア「Dodgers Beat」公式Xは「469FT」の文字が記された実際の写真を公開。大谷翔平の超特大弾を称えたものだ。

大谷は17日（同18日）のナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦で、打者として3本塁打を放ち、投手としても7回途中まで無失点の活躍でチームを5-1の勝利に導いた。この試合で放った2本目の本塁打が469フィート（約143メートル）の特大弾だった。

プレートは右翼パビリオン裏の階段付近に取り付けられた。青いダイヤモンド形のデザインで、中央に大きく「469 FT」と飛距離が記され、下部に「LOS ANGELES DODGERS SHOHEI OHTANI」「October 17, 2025」と日付入り。星のマークがアクセントとなり、歴史的な一撃を称える粋な演出となっている。



（THE ANSWER編集部）