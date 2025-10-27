甘酸っぱいシロップにディップ！モントワール「バズーカキャンディブランズ ジューシードロップグミディッパー」

モントワールが展開する「バズーカキャンディブランズ」から、新商品『ジューシードロップグミディッパー』が登場します。

スティック状のグミを甘酸っぱいシロップにディップして楽しむ新感覚のお菓子です☆

2025年10月27日(月)より一部量販店で先行発売、11月25日(火)より全国で一般発売されます。

モントワール「バズーカキャンディブランズ ジューシードロップグミディッパー」

“食べられるエンターテインメント”をコンセプトにした米国ニューヨーク発の「バズーカキャンディブランズ」

SNSで話題となった「ジューシードロップグミ」をさらに進化させた『ジューシードロップグミディッパー』がラインナップされます。

スティック型のグミを、付属の甘酸っぱいシロップにつけて食べる新しいスタイルのグミです。

シロップの量は自分で調整でき、自分好みの味のバランスで楽しめます！

バズーカキャンディブランズ ジューシードロップグミディッパー

価格：486円(税込)

先行発売日：2025年10月27日(月)

一般発売日：2025年11月25日(火)

販売場所：全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等 (※10月27日より一部量販店で先行発売)

内容量：96g

スティック状のグミと甘酸っぱいシロップがセットになった『ジューシードロップグミディッパー』

日本で人気のグレープ味で登場します。

友達や家族とシェアしてワイワイ楽しむのにもぴったりなお菓子です。

販売中：バズーカキャンディブランズ ジューシードロップグミ

SNSでも話題となった「ジューシードロップグミ」も販売中です。

こちらもあわせてチェックしたいですね！

「バズーカキャンディブランズ」について

「バズーカキャンディブランズ」はアメリカ・ニューヨーク発祥で、欧米で80年以上の歴史を持つキャンディブランド。

“刺激的で遊び心のあるキャンディ”をモットーに、これまで数々のユニークな商品を開発・販売してきました。

日本市場でも25年以上にわたり、遊び心あふれるキャンディを届けています☆

シロップをディップする量で、自分好みの味わいを見つけられる新感覚グミ！

“食べられるエンターテインメント”として、おやつの時間が盛り上がること間違いなしです。

モントワール「バズーカキャンディブランズ ジューシードロップグミディッパー」の紹介でした。

