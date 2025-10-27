SAY MY NAME・HITOMI、韓国の寒い冬に備え「軍隊用のカイロを」 美容対策を語る
SAY MY NAME HITOMI（本田仁美／24）が27日、都内で行われた韓国スキンケアブランド「SAM'U」ブランド体験レセプションパーティー“Deep Sea with SAM’U”に登場した。
【動画】前田敦子＆桜田通＆SAY MY NAME HITOMI(本田仁美)、純白姿で華麗に登場！
冬に向けて美容で気を付けていることを聞かれると「常に乾燥を防ぐために念入りにクリームを塗るようにしたりとか、お水を飲むように心がけています。冷えも大敵なんですけど、韓国の冬は寒いので、通常よりも多くの砂が入った軍隊用のカイロを買い占めました（笑）」と明かした。
2025年を振り返ると、「本当にあっという間でした。個人的には挑戦の年だったかなと思います」といい、「人生で初めてショートカットに挑戦したり、つい2週間くらい前までは髪の毛が赤かったんですけど、レッドも挑戦したり…。そしてSAY MY NAMが10月で1周年を迎えて、たくさんの経験をさせていただきました。年末にかけて、新しい姿をお見せできるようにカムバックの準備をしているので楽しみにしていただけたら」とファンへ呼びかけた。
