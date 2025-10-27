¥¥ó¥×¥ê¹â¶¶³¤¿Í¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ç¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°Ãæ¤Ë¡ÈÁøÆñ¡É¤·¤«¤±¤ë¡Ö°ì¿Í¤Ç¡Ä¡×¡¡´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÁûÁ³
¡¡King ¡õ Prince¤Î¹â¶¶³¤¿Í¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡ÊÁ°11¡§50¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤ÇÁøÆñ¤·¤«¤±¤¿ÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¸ÁÛÅª¡ÄWEST¡¦¶Í»³¾È»Ë¤È¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¹â¶¶³¤¿Í
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡ÊTravis Japan¡Ë¤È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë¸òÍ§´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¶¶¤È¾¾ÅÄ¤òÃæ¿´¤Ë¥È¡¼¥¯¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹â¶¶¤Ï¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Î³¤¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤¿¤È¤¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¬¤Á¤Ç¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï°ì¿Í¤ÇÁøÆñ¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È¹ðÇò¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯¿Í¿ô¤Ç¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢´ä¾ì¤Ë¤¤¤¿À¸Êª¤Î¼Ì¿¿»£±Æ¤òÌ´Ãæ¤Ç¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢Ãç´Ö¤È¤Ï¤°¤ì³¤¤Ç¸ÉÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¹Ö½¬¤Ç¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ÊýË¡¤Ç³¤ÌÌ¤Ë½Ð¤Æ¡¢¾å¤¬¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ì±Ç²è¤Î¤ä¤Ä¡Ä¡×¤È´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤ÏÊý°Ì¼§ÀÐ¤ò´ð¤ËÃç´Ö¤òÁÜº÷¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö·ë¹½°ì¿Í¤Ç±Ë¤¤¤Ç¡¢¤½¤·¤¿¤é±ü¤ÎÊý¤«¤éÁ¥¤¬¸«¤¨¤Æ¡Ä½õ¤«¤Ã¤Æ¡×¤È¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Î¥Ï¥é¥¤¥Áß·Éô¤é¤¬¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ç¾å¤¬¤ì¤¿¤«¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤é´í¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤òÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
