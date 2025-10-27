「King＆Prince」の郄橋海人（26）が27日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。超大物から説教をされたという過去を明かした。

番組では郄橋をよく知る人物としてお笑いコンビ「野生爆弾」のくっきー！に事前取材を実施。くっきー！は同局「坂上どうぶつ王国」で共演する高橋について、VTRに「コメントするのが大体的を得ていない」などとダメ出しした。

これについて郄橋は「そうですね」と否定しなかったものの「でもスタッフさんからは、“海人くんのコメント使いやすいよ”って言っていただきました」と前向きにコメント。改善されているのかと問われ「そうだと思います」と強調した。

一方で「1回『坂上どうぶつ王国』5年目ぐらいの時かな、やっとみんなでご飯に行けるってなってご飯に行った時に、坂上さんから、もうそこまでやる？ボッコボコに言われて」と大説教をされたとぶっちゃけた。

「ボッコボコにされて、それを見た真由ちゃんが泣くっていう」と同席していた共演者で女優の堀田真由が号泣してしまったとも語った。

自身にとって「坂上どうぶつ王国」は「芸能界のラスボスたちが集合してると思っているから」とし、1度クイズコーナーのMCを任されたが「昔いたボクシングの選手とかの名前とかを言ってきて、自分もどうツッコんでいいか分からなくて」とどうすることもできなかったと回顧。

すると「その企画が1回でなくなって」との結果となり、食事会で「そのことをずっと坂上さんに1時間ぐらい“お前な、よくあんなんでMC任せられると思ったよな”って」と怒られたという。「めちゃくちゃ怖かったです」としみじみと話した。

現在は「7年も一緒に凄い方とやらせていただいているので、ちょっとは成長できてたらなあって思ってますけど」と郄橋。「ずっとびびってる」と繰り返した。

それでも「くっきー！さんは仲良しです。みんな凄い温かいんで」とまとめていた。