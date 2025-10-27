韓国スキンケアブランド 「SAM'U（サミュ）」のレセプションパーティーが開かれ、特別ゲストとして桜田通さん、前田敦子さん、SAY MY NAME HITOMIさんが登場しました。



【写真を見る】【 前田敦子 】 AKB48に感謝 「これからもあり続けて欲しい」 OGとして 「今いる子たちの背中を押せたら」





前田さんは、“美容のことは好き。今日も、この後お仕事で韓国に行く。またいろいろ買って帰ってこようかな”と、スキンケアに興味津々。“韓国美容は月に1回くらい行ければいいなと思って、それが今のご褒美でもありルーティンでもあるかなと思います”と、微笑みながら語りました。









また、前田さんは“お家でできることと言えば、化粧品となるいろんなものが溢れてますけど、とりあえず1か月以上は同じものを使って、自分の肌にどういうものが出るか試してみる。そういう研究をするのが趣味です”と、持論を展開。



毛穴のケアについては“私は肌が弱いタイプではないので、ピーリングも使える。あとは、保湿が1番大事かなと思います”と、語りました。









今年がどんな1年だったか聞かれると、前田さんは“グループとして在籍していたAKB48も20周年で、私自身も20周年。12月8日がデビューした日なので、そこが20周年の最大のイベント。12月までは今のAKB48がまだあり続けていることに感謝をしつつ、今いる子たちの背中も押せたらいいな”と、感慨深げ。“これからもAKB48があり続けて欲しいという気持ちも込めて、OGとしてやれることを精一杯やっていきたい。今年はそれで節目を迎えて終われるのかな”と、グループへの想いを語りました。



【担当：芸能情報ステーション】