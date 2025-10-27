セブン−イレブン・ジャパンは、UCC上島珈琲と共同開発した「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」を10月28日から全国のセブン−イレブンで順次発売する。

水素焙煎コーヒーは4月にUCC上島珈琲が世界で初めて量産化した。今回、その技術を提供してもらい、セブンカフェの新しい味わいとして発売する。

水素焙煎では、低い温度帯でも安定的に火力を調整可能であることを活かし、弱火も使ってじっくりと焙煎している。雑味が少なく、澄んでいながらも飲みごたえがある味と、フルーティーでまろやかな酸味を楽しめる。普段、頻繁にコーヒーを飲まない人にも、飲みやすい澄んだ飲みごたえを実現した。また、水素焙煎にすることで、味や香りが良いだけでなく、CO2排出量削減に繋がるなど、環境にもやさしいサステナブルな商品にもなっている。

「セブンカフェ」は一杯ごとのペーパードリップにて挽きたて、淹れたてのコーヒーとして2013年から発売を開始し、多くの消費者から好評を得て、4月には発売以来累計販売数90億杯を突破した。



「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」

「セブンカフェ」は3つの味わいが選べる機能を追加したり、コーヒー豆の産地への支援に取り組むなど、おいしさの追求とともに持続可能な社会の実現を目指してきた。

そして今回、今までにない味わい、かつ環境にも良い「セブンカフェ 水素焙煎コーヒー」を発売するという新たなステージへ挑戦した。セブン−イレブンは今後も、消費者に楽しさやワクワク感だけでなく、新しい価値を感じてもらえるような商品開発やお店作りを進めていく考え。

［小売価格］149円（税別）

［発売日］10月28日（火）

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp