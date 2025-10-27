ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードのうち「「あなた」のうれしい」の一環として、ひとくちで3度のしあわせを感じられる11種類のチョコスイーツをデザート、パン、アイス、菓子、ドリンク、焼き菓子などさまざまなカテゴリーで展開する、「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンを全国のファミリーマート約1万6400店で10月28日から開催する。

「ファミマがチョコだらけ！」は、デザートやパン、アイス、お菓子、ドリンクなど、複数の商品カテゴリを横断した“チョコスイーツづくし”の企画。昨年10月に「スイーツのファミマ」キャンペーンの第1弾企画として開催され、商品の“食感”にこだわったチョコスイーツを展開し、キャンペーン期間内で累計販売数850万食を突破するなど、好調に推移した。中でも、「濃厚ショコラロール」は、想定以上の売れ行きからレギュラー展開商品となるほどの反響を得た。「濃厚ショコラロール」のさまざまな食感や、チョコの楽しみ方を評価されていたことからヒントを得て、今回の「ファミマがチョコだらけ！」キャンペーンでは、“ひとくちで3度しあわせ”をテーマに、デザート、パン、アイス、菓子、ドリンクなどカテゴリを横断した全11種類のスイーツを展開する。

「しっとりガトーショコラ生地」「濃厚なチョコガナッシュ」「なめらかなチョコムース」で構成された「濃厚ショコラドームケーキ」や、「パリッと食感のチョココーティング」「なめらかなチョコクリーム」「ほんのりビターなチョコソース」で構成された「クリスピーチョコサンド」などの、チョコ好きにはたまらない商品ラインアップとなっている。“ひとくちで3度しあわせ”を感じられるチョコスイーツをぜひ楽しんでほしい考え。



「濃厚ショコラドームケーキ」

「濃厚ショコラドームケーキ」は、ガトーショコラ生地の上にチョコホイップを円状に絞り、真ん中にチョコガナッシュを絞った土台に、マーブル模様が特徴的なドーム型のチョコムースを乗せた。ムースの中にはとろ〜り濃厚なチョコソースが入っている。



「クリスピーチョコサンド」

「クリスピーチョコサンド」は、中心にほんのりビターな味わいのチョコソースが入ったチョコクリームをパリっと食感のチョココーティングで覆い、サクっと食感のビスケット生地でサンドした。



「濃厚ショコラロール」

「濃厚ショコラロール」は、定番商品の「濃厚ショコラロール」をさらにチョコ感をアップさせリニューアルした。新たになめらかなチョコソースを加えることで、チョコづくしの贅沢感をより楽しんでもらえる仕立てになっている。



「ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）」

「ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）」は、チョコクレープ生地に、生チョコを使用したくちどけのよいチョコホイップクリームを重ねたショコラミルクレープ。中層には、パリッと食感チョコが入っており、一口ごとに異なる食感を楽しめる一品となっている。



「ミルフィーユトリプルショコラ（2本入）」

「ミルフィーユトリプルショコラ（2本入）」は、サクサクのパイ生地に、ミルクチョコとホワイトチョコの2層のクリームを重ね、クーベルチュール規格のダークチョコでコーティングした。素材の違いが織りなす、上品な味わいが楽しめるスイーツとなっている。



「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」

「トリプルチョコクロワッサンドーナツ」は、ココア生地のクロワッサンドーナツに、チョコクリームとチョコホイップをサンドした商品。表面をチョコでコーティングし、キャラメルクランチとキャンディングアーモンドをトッピングした。



「チョコマカロンクロワッサン」

「チョコマカロンクロワッサン」は、チョコクリームとチョコダイスを巻き込んだクロワッサンに、チョコマカロン生地を絞って焼き上げた。サクッとした食感とチョコの味わいが楽しめるスイーツパンとなっている。なお、沖縄県では仕様と価格が異なる。



「チョコクリームinトリプルチョコマドレーヌ」

「チョコクリームinトリプルチョコマドレーヌ」は、しっとりとした2層のチョコ生地、なめらかなチョコクリーム、食感のアクセントにキューブチョコを組み合わせた、濃厚な味わいが楽しめるマドレーヌとなっている。



「ラズベリー香るトリプルチョコタルト」

「ラズベリー香るトリプルチョコタルト」は、チョコタルトに、ラズベリー香るチョコ生地とキューブチョコを加え、甘酸っぱいラズベリーソースをかけて焼き上げたタルト。チョコの濃厚さとラズベリーの甘酸っぱい爽やかさが加わった、見た目も味わいも楽しい一品となっている。



「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース入り〜」

「濃厚チョコアイスバー〜チョコソース入り〜」は、濃厚なチョコアイスの中に、ビターなチョコソースを閉じ込め、チョコクランチ入りチョコレートでコーティングした。チョコの味わいや食感も楽しめる、秋冬にぴったりの贅沢なアイスバーとなっている（アルコール分0.1％未満)。



「チョコレートドリンク」

「チョコレートドリンク」は、3種の異なるチョコレートをバランスよくブレンドし、奥深い味わいに仕上げたチョコレートドリンクスイート・ホワイト・ルビー、それぞれの個性が重なり合い、ひと口ごとに広がる。

［小売価格］

濃厚ショコラドームケーキ：395円

クリスピーチョコサンド：298円

濃厚ショコラロール：320円

ショコラミルクレープ（生チョコレート使用）：358円

ミルフィーユトリプルショコラ（2本入）：348円

トリプルチョコクロワッサンドーナツ：198円

チョコマカロンクロワッサン：198円

チョコクリームinトリプルチョコマドレーヌ：230円

ラズベリー香るトリプルチョコタルト：248円

濃厚チョコアイスバー〜チョコソース入り〜：258円

チョコレートドリンク：278円

（すべて税込）

［発売日］10月28日（火）

ファミリーマート＝https://www.family.co.jp