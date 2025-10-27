JR東日本商事は、「Suicaのペンギン Yogibo Hugger」を、10月31日から予約販売する。

この商品は、10月31日から、JR東日本の通販サイト「JRE MALL ショッピング」TRAINIART（トレニアート）JRE MALL店において、予約販売を開始する。なお、TRAINIART（トレニアート）公式LINEでは、友だち会員限定で、先行予約販売を実施する。商品の届けは12月中旬以降順次発送予定となる。

Suicaのペンギンが“快適すぎて動けなくなる魔法のソファ”として知られる「Yogibo」とコラボレーション。Suicaのペンギンの愛らしいフォルムと、Yogiboならではの快適な座り心地を一度に楽しめる他にはない特別なアイテムなので、この機会にぜひ求めてほしい考え。





「Suicaのペンギン Yogibo Hugger」（サイズ：（約）縦59×横70×高さ89cm、重量：3.6kg）は、全長89cmで圧倒的なインパクトとのこと。Suicaのペンギンを360度表現したYogiboは、毎日のリラックスタイムをもっと心地よくさせる。Suicaのペンギンの愛らしいフォルムと、Yogiboならではの快適な座り心地を一度に楽しめる他にはない特別なアイテムとなっている。

［小売価格］5万3000円（税込・送料込み）

［予約発売日］10月31日（金）

JR東日本商事＝https://www.ejrt.co.jp