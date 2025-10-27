リーガロイヤルホテル東京は、「京料理 たん熊北店 Directed by M.Kurisu」において12月1日〜来年2月28日の期間中、冬の高級食材“ふぐ”を堪能できる特別メニューを販売する（除外日あり）。

ランチタイムに気軽にふぐを愉しめる全7品の「ふぐ御膳」、またランチ・ディナータイムどちらでも楽しめる、ふぐづくし全8品の「とらふぐ会席」を用意する。



「ふぐ御膳」

「とらふぐ会席」では、冬ならではのメニュー「ふぐちり」や、ふぐ料理の定番「てっさ」「白子焼き」「唐揚げ」「ふぐ雑炊」など、様々な調理法で旬のふぐを堪能できる。

この時期限定の贅沢な味わいを愉しんでほしい考え。

［販売概要］

販売店舗：京料理 たん熊北店 Directed by M.Kurisu

販売期間：12月1日（月）〜2026年2月28日（土）

※除外日：1月1日（木・祝）〜4日（日）

営業時間：11:30〜14:00（土・日・祝日は〜15:00）、17:30〜21:00（L.O.20:30）

※火曜定休日

※12月23日、30日は営業

提供料金：

ランチ「ふぐ御膳」：9400円

ランチ・ディナー「とらふぐ会席」：1万8000円

（すべて税・サービス料込）

※メニュー内容は食材の入荷状況等により変更する場合がある

問い合わせ先：

リーガロイヤルホテル東京「京料理 たん熊北店 Directed by M.Kurisu」

TEL.03−5285−1121（代表）

リーガロイヤルホテル東京＝https://www.rihga.co.jp/tokyo