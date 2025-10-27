都会のウェルネスホテル、ウェスティンホテル東京は、12月26日から来年4月30日の期間、インターナショナルレストラン「ザ・テラス」において、バラエティ豊かな苺デザートを堪能できる「ストロベリー デザートブッフェ」を平日限定で開催する。

また、同期間、ペストリーブティック「パティスリー・バイ・ウェスティンホテル東京」において、旬の苺をふんだんに使った5種類のケーキを販売する「ストロベリーフェア」を実施する。



「ストロベリーフェア」イメージ

ホテルを囲む豊富な緑と水、光を感じる開放的な場所へと生まれ変わったインターナショナルレストラン「ザ・テラス」では、旬の苺を贅沢に使った苺尽しのデザートブッフェを開催する。

繊細に重ね合わせた素材の層が美しいグラスデザートから苺そのものの味を楽しむスープ、シンプルな焼き菓子まで、約4ヵ月の期間中、2ヵ月毎にメニューを変えながら、ペストリーシェフをはじめパティシエたちが趣向を凝らして作り上げる、約20種類もの独創的な苺デザートの数々を楽しめる。甘酸っぱい香りとともにブッフェ台いっぱいに苺デザートの世界が広がる華やかなブッフェとなっている。

ショートケーキの魅力をフレッシュな苺とともにグラスの中に閉じ込めた人気の「グラスショートケーキ」は、12月から4月を通して提供。甘酸っぱい香りと口当たりの軽いクリームのハーモニーを堪能できる。



「ストロベリー デザートブッフェ」イメージ

1月・2月には、さっくりとしたタルト生地にジューシーな苺を贅沢にのせた「苺のタルト」と、アサイーとヨーグルトクリームでさっぱり仕上げた「苺とアサイーのヨーグルトフール」を用意した。苺の甘みと酸味、ヨーグルトクリームの軽やかな風味が口の中で心地よく広がる。

3月・4月には、イギリス伝統菓子の「ビクトリアケーキ」が登場。しっとりしたメレンゲ入り生地に苺のコンフィチュールと生クリームを重ねた、シンプルながら奥深い味わいを楽しめる。また、表面を香ばしく焼き上げたメレンゲとカスタードクリームに、オレンジコンフィチュールと苺を閉じ込めた「苺とオレンジのタルトシブースト」も用意する。春らしい爽やかさと贅沢な層のハーモニーを感じられる一品となっている。

それぞれのデザートの味や素材はもちろん、見た目にもこだわりつくしたフォトジェニックなブッフェで苺の魅力を心ゆくまで楽しめる。

［提供概要］

期間：12月26日（金）〜2026年4月30日（木）※平日限定

時間：15:00〜17:00（L.O.16:30）※90分制

料金：大人 7000円、子ども 3500円（すべて税・サービス込）

場所：インターナショナルレストラン「ザ・テラス」（1F）

予約・問い合わせ：インターナショナルレストラン「ザ・テラス」Tel.03−5423−7778

ウェスティンホテル東京＝https://www.marriott.com/ja/hotels/tyowi-the-westin-tokyo/overview