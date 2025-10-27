TVアニメ『私を喰べたい、ひとでなし』第5話「親愛の獣」のあらすじとWEB予告が公開された。

本作は、死を望む少女・比名子と、その血肉を求める人魚・汐莉の関係を描いた百合ホラー。アニメーション制作を手がけるのは、『私の百合はお仕事です！』で知られ、本作が初のシリーズ元請けとなるスタジオリングス。総監督には葛谷直行、監督には鈴木裕輔、シリーズ構成・脚本には広田光毅、キャラクターデザインには郁山想、音楽には井内啓二、音響監督には納谷僚介が名を連ねた。また、主人公の八百歳比名子役の声優は上田麗奈が担当する。

妖狐の姿を現した美胡と汐莉の戦いが始まった。その中で、これまで美胡が体調を崩しがちだったのは、近くに自分という存在がいながらも喰べずにいたからだと比名子は知る。決着間際、美胡は比名子の家族の名前と、比名子への想いを口にする。その言葉に比名子は、美胡の正体がかつて約束をしたある存在だと気付く。

WEB予告とあわせて、先行カットを使用した4種の“エモーショナルポスター”も公開された。（文＝リアルサウンド編集部）