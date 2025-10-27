細川直美、ハワイでトレッキングへ行くも残念な結末「逆にレアかも？」

女優の細川直美が25日に自身のアメブロを更新。ハワイでトレッキングへ行くも残念だった出来事について明かした。

この日、細川は「ハワイ3日目」というタイトルでブログを更新し「ハワイでトレッキングがしたくて友人のオススメの場所に行ってみる事にしました」と報告。「マノアの滝」を訪れたことを明かし「初心者には良いコースでしたよ」と写真とともに紹介した。

続けて、森の中の様子について「まさにTDLのジャングルクルーズのようでした」「または、ジュラシックパークかな？」と例え「こんなに鳥の鳴き声が聞こえるの！？と、驚きです」とその静けさや神聖な雰囲気に感動した様子をつづった。

しかし「山を登った先に滝があるのですが…」「なんと！今年は雨が少なくて滝が流れていなかったの」と水が流れていない様子の写真を公開。「残念（逆にレアかも？なんて）」とお茶目にコメントしつつ「この森にとっても癒されたので大満足でした」と述べた。

また、トレッキングが気持ち良かったため、娘に「このまま、ダイヤモンドヘッドも登りに行く？」と提案したところ「ママの体が大丈夫ならね」と気遣われたそうで「…そうよね、うーん、やめておこうかね」と断念したことを明かした。

最後に「他の場所にもトレッキングに行きたかったなぁ」と心残りを明かし「次回の楽しみにとっておく事にしまーす」とつづり、ブログを締めくくった。