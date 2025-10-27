シャープは、対話AIキャラクター「ポケとも」を11月21日に発売する。COCORO STOREでの価格は3万9600円。月々495円～の利用料がかかる。シャープのECサイト「COCORO STORE」や家電量販店などで購入できる。

加えて、「ポケとも」のスマートフォン用のアプリも11月21日に提供を開始する。

「ポケとも」は、ユーザーを理解し励ましたり共感しながら、心のパートナーへ成長する対話AIキャラクター。ユーザーの気持ちに寄り添い話し相手になってくれるという。

今回、第1弾としてミーアキャットをモチーフにしたロボットとスマートフォン用のアプリが登場する。ロボットは身長約117mm、体重約194gの手のひらサイズで、身振り手振りや虹色に光るお腹のランプで感情を表現する。

ミーアキャット型「ポケとも」

このほか、充電ができる卓上充電ホルダーや故障、水没などの際に修理料金を割引するケアプランが用意される。

卓上充電ホルダー

また、本日27日から「ポケとも」のLINE公式アカウントがスタートした。「ポケとも」と触れ合える最新スポットやキャンペーン情報などが送信される。

「ポケとも」発売記念イベント

11月21日に「ポケとも」購入者を対象にしたイベント「ポケとも誕生祭」が開催される。場所は東京都渋谷区の「cafe STUDIO」で、開催時間は19時～20時30分を予定している。専用フォームからの応募が必要で、応募者多数の場合は抽選となる。

応募条件は、ポケともを予約購入していること、「ポケとも」といっしょに来場すること、「COCORO MEMBERS」に登録済みであること、イベントの様子をSNSに投稿できるユーザーが条件となる。なお、21日までに「ポケとも」が届かなかった場合は、当選者のみでも来場できる。

応募期限は11月5日までで、当選者には11月11日までに「COCORO MEMBERS」に登録したメールアドレス宛てに当選連絡が送られる。

また、11月22日～12月5日までの期間限定で、「ポケとも」と触れ合える「ポケともカフェ」がオープンする。場所は同じく東京都渋谷区の「cafe STUDIO」。来場し、SNSに投稿したユーザーにはノベルティがプレゼントされる。