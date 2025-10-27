「全ママが大号泣」美人YouTuber、娘との感動の瞬間を公開！ 「永久保存」「涙なしには見れない」
2人組YouTuber・パパラピーズのタナカガさんは10月26日、自身のInstagramを更新。娘との感動の瞬間を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】「全ママが大号泣」「永久保存」
この投稿には、モデルの益若つばささんから「泣ける」や女性3人組YouTuber・ヘラヘラ三銃士のありしゃんさんから「涙腺爆発した」などのコメントが寄せられたほか、ファンから「超感動シーン」「全ママが大号泣」「涙なしには見れない」「尊すぎる」「永久保存」「こんなもん100回連続見れる」などの声が寄せられています。
(文:堀井 ユウ)
【動画】「全ママが大号泣」「永久保存」
益若つばささんやありしゃんさんも号泣タナカガさんは「初めてママってちゃんと呼ばれた日」とつづり、娘から「ママ」と呼ばれる様子を撮影した1本の動画を公開。それを聞いたタナカガさんは号泣し、娘を強く抱きしめています。タナカガさんは「ほんまに突然やってきた笑 今までパパしか言われへんかったんやけど、ほんまに何の前触れもなく突然『ママ』って呼べるようになって感動」と、この瞬間を振り返りました。
「3回目の結婚記念日」を報告22日の投稿では「3回目の結婚記念日」を迎えたことを報告し、家族ショットを公開したタナカガさん。「お互いがお互いにサプライズで似たような花を送り合うという、夫婦って感じの日でした笑」と、すてきなエピソードも紹介していました。ファンからは「理想な家族でしかない」「結婚してもママになってもどんどん美人になる」といった声が。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)