「照れ方と表情が同じ」市川團十郎、子どもたちの照れ顔を公開！ 「これなら、私も1秒でも早く帰るな」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは10月27日、自身のInstagramを更新。子どもたちの照れ顔を公開し、反響を呼んでいます。
【写真】かわい過ぎる市川團十郎の子どもたち
ファンからは「とても、とても、可愛い〜〜！」「じぃ〜んとしちゃいます」「たまりませんね」「これなら、私も1秒でも早く帰るな笑」「パパが、大好きなの分かります」「照れ方と表情が同じ」「素敵な親子関係にほっこり」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】かわい過ぎる市川團十郎の子どもたち
「パパが、大好きなの分かります」團十郎さんは「京都から帰った瞬間の2人 久しぶりだから、嬉しくて照れてる図」と説明し、1枚の写真を投稿。娘と息子がお出迎えしてくれたようですが、2人ともうつむきながらニヤッと笑っています。團十郎さんの帰宅がうれしかったのでしょうね。とてもほほ笑ましい写真です。
「麻央さんと團十郎さんが並んでいるみたい」6日の投稿でも、娘と息子のツーショットを公開した團十郎さん。美男美女な2人の姿にファンからは「美形すぎ」「麻央さんと團十郎さんが並んでいるみたい」といった反響が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)