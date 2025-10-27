銀座コージーコーナー、『ハリー･ポッターと賢者の石』の世界観を表現したプチケーキや焼き菓子など計3品を販売/期間限定で11月1日から

銀座コージーコーナーは2025年11月1日から、ファンタジー･アドベンチャー『ハリー･ポッターと賢者の石』の魔法の世界を表現したプチケーキアソートや焼き菓子など、計3品を全国の生ケーキ取扱店で販売する。期間限定として月内をめどに展開し、店舗により販売開始日などが異なる。

ワーナーブラザース･ディスカバリー グローバル･コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもとで実施するもの。ラインアップは以下の通り。いずれも消費税8%の税込価格で表記。イートインの場合は価格が異なる。

また、一部店舗ではインターネット予約も受け付ける。予約は10月27日から開始し11月25日まで。店舗での受け取りは11月1日から可能となる。

※北海道･九州地方および、福井県･京都府･滋賀県･鳥取県･島根県･山口県･愛媛県･高知県に生ケーキ取扱店はない。

◆「〈ハリー･ポッターと賢者の石〉コレクション(9個入)」

税込3,564円

販売期間:11月1日〜11月30日ごろ

J･K･ローリング原作で、世界的な人気を博したファンタジー･アドベンチャー『ハリー･ポッターと賢者の石』の世界観を表現したプチケーキアソート。ハリー･ポッターのトレードマークである丸めがねと稲妻型の傷跡のピックを飾ったタルトや、賢者の石を表現したピーチゼリーなど、登場人物やアイテムの特徴を生かした見た目に仕上げた。

「〈ハリー･ポッターと賢者の石〉コレクション(9個入)」

【セット内容】

･グリフィンドール:「いちごホイップクリームのグラサージュケーキ」

･ハリー･ポッター:「グラサージュがけしたチョコレートムースのココアタルト」

･スリザリン:「りんごホイップクリームのグラサージュケーキ」

･ヘドウィグ:「ホワイトチョコホイップクリームをのせたチョコチップ入りホイップクリームのロールケーキ」

･組分け帽子:「紫芋あんのモンブランタルト」

･金のスニッチ:「レモンホイップクリームのタルト」

･ハッフルパフ:「キャラメルホイップクリームのグラサージュケーキ」

･賢者の石:「ピーチゼリー」

･レイブンクロー:「ブルーベリーホイップクリームのグラサージュケーキ」

「〈ハリー･ポッターと賢者の石〉コレクション(9個入)」専用BOX

また、「〈ハリー･ポッターと賢者の石〉コレクション(9個入)」を購入した人向けのプレゼント企画も展開。ケーキの味や物語に登場するアイテムのポイントを紹介した「〈ハリー･ポッターと賢者の石〉ケーキ解説書」リーフレットを提供する。

「〈ハリー･ポッターと賢者の石〉ケーキ解説書」リーフレット

◆「〈ヘドウィグ〉スイーツギフト(10個入)」

税込1,080円

販売期間:11月1日〜11月末ごろ

ハリー･ポッターの相棒「ヘドウィグ」(フクロウ)をデザインした焼き菓子のギフトボックス。「バースデーケーキ」や「バーティー･ボッツの百味ビーンズ」など、物語に登場するアイテムをクッキーにプリントしてアソートした。

「〈ヘドウィグ〉スイーツギフト(10個入)」

◆「〈ハリー･ポッター〉スイーツ缶(12個入)」

税込1,620円

販売期間:11月1日〜11月末ごろ

ハリー･ポッターが通うホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮をデザインした焼き菓子のアソート缶。寮の紋章や「組分け帽子」など、物語に登場するアイテムをクッキーにプリントした。

「〈ハリー･ポッター〉スイーツ缶(12個入)」

All characters and elements © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights © JKR. (s25)