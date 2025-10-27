ÇµÌÚºä46¡¦±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥óÂè°ìÃÆ¡×¡¡³¤Â±¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡ª¡ÖºÇ¶¯¤Î³¤Â±¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×
¡¡ÇµÌÚºä46¤Î±üÅÄ¤¤¤í¤Ï¡Ê20¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤Ç¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¥ß¡¼¥°¥êÂè°ìÃÆ¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥ß¡¼¥È¡õ¥°¥ê¡¼¥È¤Ç¤Î³¤Â±¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤ò¸ø³«¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¡Ö³¤Â±¥ß¡¼¥°¥ê¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Á¡×¤È´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤À¤í¡×¡Ö¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¤¤í¤Ï¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÀ¼¤¬½Ð¤¿¡×¡ÖºÇ¶¯¥Ó¥¸¥å¡ª¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê²Ä°¦¤¤³¤Â±¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î³¤Â±²¦½÷¡×¤Ê¤ÉÂç¶½Ê³¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£