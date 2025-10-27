韓国スキンケアブランド 「SAM'U（サミュ）」のレセプションパーティーが開かれ、特別ゲストとして桜田通さん、前田敦子さん、SAY MY NAME HITOMIさんが登場しました。



桜田さんは、“夏が終わって少し涼しくなってきて、肌の状態に変化がある。そこの見極めを大切にしながら、自分に合うスキンケアを見つける日々を大切にしています”と、最近のスキンケア事情を告白。









続けて、毛穴のケアについても“しっかりとクレンジングすること。あとは、睡眠をしっかりとって栄養を摂る。いろんな角度から気をつけて過ごすようにしています”と、外側と内側両面からアプローチしていることを明かしました。









さらに、「自分をリセットするための習慣」を聞かれると、“お風呂に浸かることが好き”と回答。“とにかくお風呂は毎日入る。入浴剤を使って、呼吸を意識しながら入る”と、自身を整える方法を語りました。



