BTS・RM、家族と京都旅行を満喫！“スタイル抜群の家族SHOT”に反響「後ろ姿がそっくり」【PHOTO】

BTSのRMが、家族とともに京都旅行を楽しんだ。

【写真】「全員スタイル抜群」BTS・RM、家族写真を公開

RMは10月26日、自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに写真を投稿した。

公開された写真には、家族と京都旅行を満喫するRMの姿が収められている。特に、BTSの中でも高身長として知られる181cmのRMに引けを取らない、家族のスラリとしたスタイルが視線を奪った。

この投稿を見たファンからは、「日本に来てくれてありがとう」「嵐山に行ってたのか〜」「スタイルの良さはご両親譲り」「お父さんと後ろ姿がそっくり」といった反応が寄せられている。

（写真＝RM Instagram）

（写真＝RM Instagram）

なお、RMが所属するBTSは、来年春のカムバックに向けてアメリカで音楽制作を進めている。

◇RM プロフィール

1994年9月12日生まれ。本名キム・ナムジュン。2013年6月にBTSとしてデビュー。グループ内ではリーダーとメインラッパーを担当しており、英語が堪能な頭脳派でもある。BTSメンバーの中で最初にBig Hitエンターテインメントに加入したのがRMで、事務所代表のパン・シヒョクはBTSのデビューの経緯について「RMのような子はデビューさせなければいけないと思った。BTSを作ったきっかけは彼だ」とコメントしている。最年少メンバーのJUNG KOOKも「事務所見学の際にRMのラップに惹かれて事務所に入った」と明かしており、実力とカリスマ性を兼ねそなえた人物といえる。兵役のため2023年12月に入隊。除隊日は2025年6月10日を予定している。