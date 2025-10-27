日向坂46金村美玖＆上村ひなの、ポリスコスプレ披露「逮捕されたい」「可愛すぎる」と反響
【モデルプレス＝2025/10/27】日向坂46の金村美玖が10月26日、自身のInstagramを更新。上村ひなのとお揃いのコスプレを披露した。
【写真】日向坂46メンバー2人「可愛すぎる」お揃いコスプレ姿
金村は「おそろいPOLICEしました」と記し、ポリス帽をかぶり、白いネクタイとベルトで胸に「POLICE」のワッペンがついたグレーのワンピース姿のコスプレを公開。きゃりーぱみゅぱみゅの楽曲「Crazy Party Night 〜ぱんぷきんの逆襲〜」に合わせてダンスを披露した。
この投稿に、ファンからは「2人とも可愛すぎる」「逮捕されたい」「すごく似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆金村美玖＆上村ひなの、ポリスコスプレ公開
◆金村美玖＆上村ひなののコスプレに反響
