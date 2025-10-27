井ノ原快彦、V6時代に喧嘩は「何回かあった」“家族みたいな”メンバーへの想い語る
【モデルプレス＝2025/10/27】20th Centuryの井ノ原快彦が2025年10月26日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜22時〜）に出演。V6の関係性を明かす場面があった。
【写真】V6、解散公演 全員で手繋ぐ姿
井ノ原は、元TOKIO・松岡昌宏と幼い頃から親しい仲だったことを前置きし、積極的な松岡の性格について「『こういう人との付き合い方があるんだ』『こんなに明るい人がいるんだ』とすごく勉強になった」と口に。そして、「V6は『前に』『前に』の人がいない。『どうぞ』『どうぞ』って言う人たちが多いから、そういうときは“松岡節”を拝借してまとめる、みたいなことはやっていたかもしれない」と消極的なV6の中では、松岡を真似ることもあったと語った。
すると、MCの井桁弘恵から「大きな喧嘩はなかった？」との質問が。井ノ原は「何回かあった」と明かし、「僕は19歳から（メンバーと）一緒にいて、岡田は14歳とか。坂本くんは24歳とかでしょ。10歳離れているわけよ。そう考えるとなかなかまとまりにくくて」とグループの最年長である坂本昌行と最年少・岡田准一を例に上げ、年齢の幅が広いことからすれ違いもあったことを伝えた。
また、「例えば僕が空回りしていたらここ（坂本）とここ（岡田）が話すじゃないですか」と年齢差のある2人が空回りするメンバーについて相談することはあったかもしれないと語りつつ、「いいバランスだったと思いますよ」と微笑んだ。
さらに、井ノ原はV6について「家族みたいなもん」「関係ないとか（関係が）切れるとかないでしょ、たぶん」と愛を語っていた。V6は、1995年に結成され2021年に解散。井ノ原、坂本、長野博の3人からなる20th Centuryは現在も活動を続けている。（modelpress編集部）
